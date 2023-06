Carlos Maslatón le recomendó a Santi Maratea devolver la plata de Independiente y el influencer le respondió

escuchar

En medio de la polémica que estalló en torno a la colecta para Independiente después de que fuera determinada como “irregular” por la Inspección General de Justicia, Santi Maratea y Carlos Maslatón volvieron a cruzarse a través de las redes sociales cuando el economista le recomendó que le “devolviera” la plata a los donantes.

Santiago Maratea volvió a quedar envuelto en la polémica (Captura video)

Desde hace poco más de un mes, Santi Maratea se encuentra sumergido en la que, hasta el momento, es su colecta más ambiciosa y más polémica. Y es que, aunque juntar el dinero necesario para saldar la millonaria deuda de Independiente nació como un proyecto enfocado en respaldar a los hinchas del club, desde el inicio de la misma el influencer se vio envuelto en múltiples escándalos, recibió decenas de críticas y fue acusado en repetidas ocasiones de usar la campaña como “tapadero” para robar la plata.

Esto solo aumentó cuando, unos días atrás, la Inspección General de Justicia determinó que es irregular el fideicomiso del influencer y pidió que se designe un interventor. Según expresaron en el dictamen, los factores principales fueron que el contrato del fideicomiso se realizó en el Colegio de Escribanos de Neuquén y que Maratea había especificado un domicilio en provincia en vez de en CABA.

Carlos Maslatón cruzó a Santi Maratea por la colecta de Independiente Matías Boela

Quien también emitió su opinión en medio del revuelo que provocó la noticia fue Carlos Maslatón, que ya anteriormente había protagonizado una dura pelea con Maratea. Junto a un artículo en donde se aseguraba que el joven oriundo de San Isidro había incluido en el contrato una cláusula que establecía que recibiría una remuneración mensual de 30 mil dólares junto al 5% de todo lo recaudado, el economista escribió: “Maratea, por tu bien, zafá de los quilombos”.

Y continuó: “Procedé a devolverle a cada uno de los donantes con intereses según lo rendido lo que te mandaron para Independiente, y vos cero comisión. Armaste todo muy mal, emprolijalo como te digo. Hacelo ya sin demora”.

El nuevo cruce entre Maslatón y Maratea a través de Twitter

En respuesta, el acusado disparó: “Esto es falso Carlitos, por si te interesa saber”. A continuación, Maslatón le dijo: “Publicá las condiciones de la donación entonces y las analizamos. Tu silencio te incrimina Maratea”. Sin embargo, Santiago nunca le contestó.

Cabe destacar que el 5% mencionado anteriormente es verdadero y, según explicó Maratea en sus redes sociales, le corresponde legalmente por ser el fiduciario.

La palabra de Ricardo Nissen, titular de la IGJ, sobre la colecta de Independiente

Luego de la publicación del dictamen, Ricardo Nissen -titular del IGJ- habló en AM 750 y fue determinante al momento de hablar de la colecta destinada a saldar la deuda del club de Avellaneda.

Ricardo Nissen y Santi Maratea

“Vimos que había mal olor en todo esto, y decidimos intervenir en defensa de Independiente y del ahorro público. Porque, en definitiva, no es otra cosa que la voluntad de los aportantes de colaborar con un fin tan noble como salvar a un club de fútbol”, sostuvo.

Y aseveró: “A nosotros no nos presentaron ningún contrato, tenemos noticias del contrato que se inscribió en Neuquén y está lleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, ni garantías en favor de Independiente, no hay un sistema exigente de información. Hay una opacidad que llama muchísimo la atención”.

Asimismo, recalcó que desde el organismo intervinieron porque había “mal olor” en la forma en que se desarrolló el fideicomiso.

