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Se confirmaron los horarios de las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre y Estudiantes hará lo propio ante Palmeiras el 28 del mismo mes

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Juan Román Riquelme, presidente de Boca
Juan Román Riquelme, presidente de Boca

La temporada en el continente se acerca a su fin con dos grandes duelos que renovarán la rivalidad entre el fútbol argentino y el brasileño. Por la Copa Sudamericana, Boca chocará con Atlético Mineiro, mientras que por la Libertadores, Estudiantes hará lo propio con Palmeiras. En las últimas horas la Conmebol confirmó los horarios de cada uno de los encuentros.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro
Boca enfrentará a Atlético MineiroRedes

El ‘Xeneize’ se cruzará con Mineiro el sábado 21 de noviembre desde las 19.30 (hora de Argentina) en Barranquilla. Si bien trascendió primero que el cruce iba a desarrollarse desde las 20, finalmente el ente que conduce Alejandro Domínguez decidió adelantar el duelo media hora.

Estudiantes enfrentará a Palmeiras
Estudiantes enfrentará a PalmeirasRedes

Por su parte, el ‘Pincha’ buscará hacer historia ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre a las 17. El juego se disputará en el Estadio Centenario de Uruguay.

Racha negativa

El equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena intentará cortar una extensa rancha sin títulos a nivel internacional. La última vez fue en 2008, cuando Boca se consagró en la Recopa Sudamericana.

En aquel entonces, el club de la Ribera venía de conquistar su sexta Copa Libertadores. El título le valió jugar el partido por la Recopa ante Arsenal, que había ganado la Sudamericana.

Boca eliminó a Vasco da Gama en la semifinal
Boca eliminó a Vasco da Gama en la semifinal[e]RIO DE JANEIRO - XinHua

La definición fue en agosto de 2008. En la ida en Sarandí, Boca se se impuso por 3 a 1 con goles de Martín Palermo, Rodrigo Palacio y Sebastián Battaglia. El descuento para el local lo hizo Facundo Sava.

El partido de la vuelta, en la Bombonera, fue empate por 2 a 2. Palacio y Juan Román Riquelme marcaron para el equipo azul y oro, mientras que Sebastián Carrera y Mauro Matos lo hicieron para el ‘Arse’. El global finalizó 5 a 2 y Boca festejó una vez más.

Estudiantes, por el batacazo

El equipo de La Plata regresa a una final de Libertadores luego de 15 años. La última vez fue en 2009, cuando de la mano de Alejandro Sabella Estudiantes derrotó en el global a Cruzeiro por 2 a 1 para sumar su cuarta Copa.

Estudiantes sorprendió y eliminó a Flamengo
Estudiantes sorprendió y eliminó a Flamengo PABLO PORCIUNCULA - AFP

En la actual edición, el ‘Pincha’ avanzó a octavos tras quedar segundo en el Grupo A, por detrás de Flamengo. En la primera serie eliminó a Universidad Católica por 4 a 1.

Luego, en cuartos venció a Corinthians. Le ganó 1 a 0 de forma agónica en Brasil y luego empató por 1 a 1 en Argentina. En la semi, se reencontró con Flamengo.

El equipo brasileño partía como favorito por su enorme poderío y por su reciente racha (obtuvo título en 2019, 2022 y 2025). Sin embargo, el elenco que dirige Alexander Medina se hizo fuerte, igualó ambos partidos 0 a 0 y lo ganó por penales.

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