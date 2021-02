Sebastián Domínguez volvió a cruzar a Mario Pergolini

Sebastián Domínguez y Mario Pergolini

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, se refirió otra vez a la crítica que le hizo el vicepresidente de Boca Juniors, Mario Pergolini, tras ganar la Copa Diego Maradona.

"Ganamos campeonatos, llegamos a semifinales, pero... ¿Tanto les molesta que nos vaya bien?", escribió Pergolini en su cuenta de Instagram el martes 19 de enero. Tras ello, Domínguez salió a defenderse en su cuenta de Twitter.

Este martes, el analista de fútbol reflotó su intercambio con el conductor en el programa deportivo del que participa, en relación al comportamiento que tienen los dirigentes del club xeneize, y cómo eso repercute en el plantel.

"No es para entrar en polémica ni nada porque no me quiero meter ahí, pero es real: a mí, Mario Pergolini me ha hecho notas miles de veces, tengo buena onda con él. El otro día, me sale a cruzar por Twitter, que vos decís: eso no te suma a vos tampoco. A mí qué, ¿me exponés? No me hace nada, yo ya dejé de jugar al fútbol".

Luego, el exdefensor agregó: "Yo cuando jugaba al fútbol me permitía ciertas cosas y otras no. De este lado, estoy mucho más tranquilo porque no tengo mucho para perder acá, si no le falto el respeto groseramente a nadie, ¿qué me va a pasar?".

Por otra parte, Domínguez aclaró que no tiene "nada" contra Pergolini, y que son muchas más cosas que los unen que las que los separan, y citó el caso de la música que ambos escuchan.

Finalmente, el panelista dijo que el cruce fue "una pavada", pero le parece incorrecto que discuta con él ya que se encuentra "arriba" suyo: "El venir a bajar a mi nivel a discutir, eso está mal, porque abre el juego para que después a un futbolista que no le gusta algo que yo digo o que dice otra persona, lo sale a cruzar, y es sumar lío. Marcar la línea es con el ejemplo más que con la palabra", concluyó.