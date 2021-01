Sebastián Vignolo develó una charla que tuvo con Marcelo Gallardo en cuarentena Crédito: captura

12 de enero de 2021 • 15:33

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, contó este martes que durante la cuarentena conversó con el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, y develó que lo notó distinto, pero que eso fue cambiando con el correr del semestre.

"Me decía que estábamos ante una situación realmente difícil, muy compleja. Y que iba a ser un Gallardo más humanizado si se quiere, contemplativo por la situación mundial. Y que iba a comprender a un futbolista que por ahí necesitaba salir, porque el futbolista es un ser humano, sabe que el mundo está viviendo esta situación cuando la plata está en otro lado", explicó Vignolo.

Además, el animador televisivo contó que "lo único" que le preocupaba al "Muñeco", era que para seducir al futbolista "no tenía plata", y "no podía competir con los que vienen de afuera": "No sabía cómo se iba a jugar, cuándo se iba a jugar, de qué manera se iba a jugar. Estaba con varios interrogantes".

"No podía competir con los que vienen de afuera, pero él siempre podía seducir al futbolista con lo competitivo, explicándole que River iba a competir. Eso no sabía cómo lo iba a poder hacer", explicó el relator deportivo.

De acuerdo con Vignolo, la postura del entrenador cambió después del primer partido de River en la reanudación de la actividad: "Cuando se dio cuenta que el equipo molió a trompadas al San Pablo, se envalentonó. Es un ganador".

En ese sentido, el narrador graficó que Gallardo "se olvidó de la pandemia, de lo que había pasado, de que iba a ser más medido", y que eso lo llevó a persuadir a los futbolistas Nacho Fernández y Rafael Santos Borré para que se quedaran en el equipo. Finalmente, recordó que "el único que se fue" es Lucas Martínez Quarta.