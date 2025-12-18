Los mensajes de los campeones del mundo por el aniversario de Qatar 2022

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que quedará, eternamente, en la memoria de todos los argentinos. Ese día, y después de 36 años, la selección argentina se consagró campeón del mundo tras una agónica final, digna de película, contra Francia. Algunos dicen que para ser campeón hay que ganarle al mejor y eso fue justamente lo que hicieron. Le sacaron el título al equipo que se consagró en el Mundial de Rusia 2018. En el estadio Lusail de Qatar, Lionel Messi cumplió el sueño de toda su carrera y generó entre la gente una sensación de euforia, alegría y extrema felicidad que pocas veces se sintió.

Este 18 de diciembre de 2025 se cumplieron tres años desde que la selección argentina sumó una tercera estrella y el parche de campeón del mundo a la camiseta albiceleste. Como todos los años, los integrantes de “La Scalontea” celebraron el aniversario en las redes sociales. Algunos de los referentes del equipo, entre ellos Leandro Paredes, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Emiliano “Dibu” Martínez, Alexis Mac Allister y Paulo Dybala, compartieron sentidos mensajes para recordar uno de los días más felices de sus vidas.

Leandro Paredes

Leandro Paredes celebró el tercer aniversario del campeonato del mundo (Foto: Instagram)

El mediocampista hizo un posteo en su feed que incluyó dos fotos: una suya tocando la Copa del Mundo por primera vez y otra del abrazo que se dio con Messi, Enzo Fernández, Marcos Acuña y Sergio “Kun” Agüero, tras el penal de Gonzalo Montiel. “¡Somos campeones del mundo! Hace tres años y para toda la vida", escribió. Lo llamativo fue que Dibu Martínez comentó la publicación con una llamativa frase: “Vamos por la cuarta”.

El comentario de Dibu Martínez en la publicación de Paredes (Foto: Instagram)

Enzo Fernández

Enzo Fernández también recordó el Mundial de 2022 (Foto: Instagram)

El ganador del premio a mejor jugador joven del torneo, compartió en sus historias de Instagram, con un corazón azul, una publicación del Chelsea en el que se lo pudo ver dándole un beso a la copa. “En este día en 2022, Enzo Fernández ganó la Copa del Mundo con Argentina”, comentaron.

Paulo Dybala

El posteo de Paulo Dybala por el aniversario del Mundial (Foto: Instagram)

El jugador de la Roma, que tuvo una intervención salvadora en la final y ejecutó uno de los penales, publicó en sus historias una foto de la Copa del Mundo sujetada por una persona con guantes en el estadio.

Emiliano “Dibu” Martínez

Dibu Martínez celebró el aniversario del Mundial (Foto: Instagram)

El guante de oro del Mundial de 2022 compartió imágenes de los mejores momentos de la final: la icónica atajada a Kolo Muani, el reconocimiento individual que recibió y cuando interceptó un pelotazo aéreo.

Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister celebró el tercer aniversario del Mundial

El jugador del Liverpool publicó un video en el que se lo pudo ver reproduciendo en su celular la jugada del gol de Ángel Di María. No la miró en cualquier lugar de su casa, sino frente a un pequeño altar que armó con fotos del Mundial, la camiseta y los botines que usó.

Lautaro Martínez

El posteo de Lautaro Martínez (Foto: Instagram)

El “Toro” también rememoró el campeonato del mundo. Subió un collage con dos fotos del momento en el que tocó el trofeo por primera vez.