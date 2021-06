Boca: Sebastián Vignolo cruzó al Consejo de fútbol por la falta de refuerzos

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, cruzó este martes al Consejo de fútbol de Boca Juniors, integrado por los exjugadores Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, por los refuerzos de jerarquía que no llegaron al club desde su arribo en diciembre de 2019.

En ese sentido, el “Pollo” se preguntó si acaso los exfutbolistas que forman parte de la gestión no pensaron que “era más fácil incorporar” jugadores, y en la práctica se encontraron con otro escenario. Al respecto, Vignolo estimó que si los empleados admitieran que eso fue lo que les sucedió, “no estaría mal”.

Además, el relator se cuestionó si a Boca le alcanza para seducir a los futbolistas que le interesan con “la camiseta, el escudo, o el famoso eslogan” que él mismo inventó: “¿Y si te llama Román?”.

Cascini, Bermúdez y Delgado, el trinomio que integra el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme Prensa Boca

Luego, el relator se refirió en particular a su excompañero de programa, Raúl Cascini, con quien mantiene una batalla dialéctica desde hace algunos meses: “El señor que tuvimos diez años al lado nuestro decía que llevaba diez refuerzos con él”, recordó.

El tiro por elevación de Sebastián Vignolo ¿a Raúl Cascini?

Al mismo tiempo, Vignolo aprovechó para decir que, de acuerdo con su información, el exvolante central “ya no tiene tanta injerencia” en las decisiones del club, y agregó: “Creo que no está más en el tema jugadores. En eso, no está más”.

En cuanto al ritmo de la incorporación de jugadores, Vignolo concluyó: “Yo estoy viendo que Boca tiene una serenidad por ahí en exceso, o una incertidumbre tal ve en exceso. Si todo eso está pasando, yo quiero que dios los ayude. No tengo la foto de mañana, y mañana viene rápido”.

Incluso, se animó a decir que la foto del equipo de Boca “de ayer”, en relación al de Guillermo Barros Schelotto, era mejor que la de hoy.

LA NACION