Sebastián Vignolo opinó que los juveniles de Boca son “más importantes” que los títulos

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, destacó a los mediocampistas juveniles de Boca Juniors por su buen rendimiento en los últimos dos partidos del conjunto xeneize, y sentenció que su aparición es “más importante” que los dos campeonatos locales alcanzados por el equipo de desde su asunción.

Sobre la victoria de Boca en su debut en la Copa Libertadores ante The Strongest por 1 a 0, Vignolo dijo que le “gustó” el rendimiento del equipo, comparándolo con el Boca de partidos atrás. Asimismo, el “Pollo” consideró que “fue un gran acierto de Russo” la inclusión de Alan Varela, Christian Medina y Agustín Almendra en el mediocampo titular. Al respecto, el animador opinó que estos futbolistas deben ser “sostenidos” en el once titular.

“Son chicos que están jugando en la Primera de Boca y no lo asimilaron, lo llevan de manera natural, como si estuviesen jugando en inferiores. Ayer, manejaban los hilos de Boca como si fuese una marioneta”, agregó. Luego, el periodista sentenció que al equipo le “aparecieron” tres futbolistas de esos que cuesta encontrarlos afuera: “Boca abrió el cajón donde tiene las medias, y dice: mirá lo que tenía. Joyitas”, y aclaró que el entrenador “deberá llevarlas de a poco”.

Vignolo fue aún más allá y opinó que “lo que pasa en Boca con estos tres pibes es mucho más importante que los dos campeonatos que logró”: “Boca tiene motivos para ver que hay luz, para disfrutar”, añadió.

Finalmente, el relator deportivo concluyó que “el desafío” de Russo “tiene que ser no sacar a estos tres chicos. Entre ellos, no se tienen respeto. Se tienen mucha confianza, no se tienen miedo. Se ven pares.(...) Son la Santa María, la Niña y la Pinta”, cerró.

LA NACION