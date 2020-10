Vignolo, sobre el posible regreso de Riquelme: "Excelente idea" Crédito: Captura TV

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, habló este miércoles en su programa sobre las declaraciones del presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, acerca de un posible regreso de Juan Román Riquelme a la actividad profesional.

Ameal dialogó este martes con Radio La Red y, consultado sobre los rumores de que Clemente Rodríguez vuelva a vestir la camiseta xeneize, sorprendió a todos pidiendo lo mismo para Riquelme: "¿Sabés quién me gustaría que juegue? Román. Se lo digo permanentemente. Siempre le digo que tiene que jugar. Lo veo y le digo 'qué bien que estás, estás para jugar'. Necesitaríamos unas siete u ocho Bomboneras si volviera".

Para argumentar su posición, el máximo dirigente del club de La Ribera comparó su caso con el de Juan Sebastián Verón: "¿Lo vieron jugar mal alguna vez? Si hablan de Verón en Estudiantes, ¿cómo no podemos hablar de Román en Boca? Tiene 42 años y está entero. Ojalá pueda jugar un partido por los puntos. Le dije '¿cuándo hacemos el partido despedida, uno en cada provincia?'".

Vignolo decidió abrir sus programas haciendo alusión al tema y explicó su posición con una metáfora particular. "Un día, un señor día me dijo: 'Escuchame, tengo una idea. Quiero que vaya a comentar este partido (Enrique) Macaya Márquez'. Dijo 'hola qué tal', y fue el mejor de todos. ¿Cuántos años tiene? 82. Macaya comentando sigue siendo un fenómeno, los Stones tocan y son un fenómeno, ¿y ustedes no quieren que vuelva Riquelme a jugar al fútbol un partido?", le preguntó a los compañeros que estaban en desacuerdo con el.

Luego, aprovechó para felicitar al primer mandatario del club y calificó su idea de "excelente". "Que el presidente del club, señor Ameal, diga: 'Este tipo no se retiró de Boca como se tiene que retirar'. ¿Ustedes creen que Riquelme es mucho menos que Maroni? Verón volvió con 42 años. ¿Saben cuántos años tiene Riquelme hoy? 42", ejemplificó.

Al mismo tiempo, el relator de fútbol señaló que "Riquelme está bien donde está", y que desde su rol dirigencial (NdeR: desde diciembre de 2019 es vicepresidente de Boca), "le hace muy bien" al club, y que es "el mejor tipo que puede manejar el fútbol del club". "El fútbol de Boca está en buenísimas manos", reforzó.

Sin embargo, no se privó de opinar que le parece "extraordinario" que Román se vuelva a poner la 10 de Boca. Incluso, confesó que lo vio jugar hace seis meses y lo vio en muy buenas condiciones, al margen de "un problema en la rodilla" que ya habría superado.