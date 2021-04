Benoit Paire, el nuevo bad boy del circuito: “El tenis su pudrió y se convirtió en un cementerio”

El tenista francés Benoit Paire ostenta tanta categoría técnica como irresponsabilidad e indisciplina. De 31 años y actual 31° del ranking mundial (18° en 2016), nadie duda de su talento, pero se convirtió en un jugador polémico e irascible que no tiene recelos en protagonizar actos bochornosos dentro y fuera del court. Tras debutar y perder en el Masters 1000 de Montecarlo (por 6-4, 6-7 [3-7] y 7-6 [7-5] ante el australiano Jordan Thompson), no dudó en disparar contra las restricciones del tour actual.

“Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la cancha. El circuito se pudrió. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! [NdR: es el prize money por jugar la primera ronda en el Principado] Dirán: ‘Está hablando de mucho dinero’. He recibido 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto”, expresó Paire, sin filtro y con acidez, en rueda de prensa.

Paire, que la semana que viene está anotado en el ATP 500 de Barcelona, añadió: “El circuito se ha podrido y no me voy a retractar en mis comentarios. Me da igual ganar o perder. Es lo mismo tirar un golpe ganador que hacer una doble falta. Como no hay ningún tipo de ambiente no notas la diferencia. La vida normal me parece una mierda en este momento”.

En lo que va de la temporada, Paire jugó diez partidos ATP y, con el de ayer en Montecarlo, perdió nueve. Solamente derrotó al chileno Nicolás Jarry en su debut en los octavos de final del ATP 250 de Córdoba.

Todavía está fresco su vergonzosa despedida en el duelo frente al porteño Francisco Cerúndolo, en los 8vos de final del ATP de Buenos Aires. En el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, protagonizó una fuerte discusión con el umpire español Nacho Forcadell por un pique, escupió la zona donde había picado la pelota e insultó.

