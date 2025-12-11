Así son los grupos del Mundial 2026: partidos, sedes, días y horarios

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026. Ya con los 12 grupos y el fixture definido, lo único que resta saber es los seis países que se clasificarán a través de los diferentes repechajes, programados para disputarse en marzo del año próximo. Del resto, solo hay certezas. La selección argentina, por ejemplo, sabe que comenzará su intento de defender el título en el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania como rivales. Todos los detalles de la Copa del Mundo están disponibles en canchallena.com.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, frente al seleccionado africano. Luego se medirá, el lunes 22 a las 14, ante el austríaco en el AT&T Stadium de Dallas, y, por último, el sábado 27 a las 23 jugará contra el conjunto jordano en el mismo recinto de Dallas. Ambas sedes están en la franja central de Estados Unidos -una de los tres anfitriones junto a México y Canadá-, más cerca del este que del oeste.

La selección argentina ganó el Mundial Qatar 2022 y sueña con defender el título en Norteamérica Julian Finney - Getty Images Europe

El formato cambiará por completo con respecto a las últimas siete ediciones. Por primera vez en la historia habrá 48 participantes, que se ubican en 12 zonas diferentes de cuatro equipos cada una. Los dos mejores de cada una avanzarán directamente a 16vos de final, instancia que tendrá su bautismo en Mundiales, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Fixture de la etapa de grupos del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Corea del Sur vs. UEFA D – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

UEFA D vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

UEFA D vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

México, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, integra el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo a confirmar OMAR VEGA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. UEFA 1 – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Suiza vs. UEFA 1 – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

UEFA 1 vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Australia vs. UEFA C – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

UEFA C vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

UEFA C vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Paraguay afrontará una zona pareja, en la que se perfila como uno de los candidatos a meterse en 16vos de final OMAR VEGA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

UEFA B vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Países Bajos vs. UEFA B – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. UEFA B – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Países Bajos es cabeza de serie y el claro favorito a quedarse con el primer puesto en el Grupo F JOHN THYS� - AFP�

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

España, uno de los máximos candidatos a ganar el Mundial, no se cruzaría con la Argentina hasta la final si ambos terminan primeros Jose Breton� - AP�

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

FIFA 2 vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Francia vs. FIFA 2 – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. FIFA 2 – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022; integra el Grupo J Natacha Pisarenko� - AP�

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. FIFA 1 – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

FIFA 1 vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

FIFA 1 vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3