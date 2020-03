Fuente: Reuters

La noticia generó un sismo en la NFL . Un shock impensado que revolucionó al deporte estadounidense, hoy pausado en plena pandemia de coronavirus. Tom Brady , la estrella de fútbol americano, anunció que no continuará en New England Patriots y será agente libre por primera vez en su carrera.

Después de 20 años consecutivos, Brady dejará los Patriots tras convertirse en el mariscal de campo más reconocido y liderar el ciclo más exitoso de la historia de la NFL. Con el equipo que lo eligió en la sexta ronda del Draft de la NFL del año 2000 en el puesto 199 global, tras graduarse en la Universidad de Michigan, conquistó seis anillos de Super Bowl , nueve títulos de la American Football Conference y diecisiete de la AFC Este.

"Quiero agradecer por los 20 años anteriores de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores. Pese a que mi viaje por el fútbol me llevará a otros lugares, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido con los logros de nuestro increíble equipo. Soy un privilegiado", dijo Brady, líder absoluto de una de las dinastías más importantes de la historia del deporte mundial.

Además de la conquista de los seis anillos que lo posicionan como el máximo campeón de la historia, el futbolista de 42 años fue cuatro veces MVP del Super Bowl, tres veces MVP de la Liga, catorce veces elegido para el Pro Bowl, cinco para los equipos All-Pro. En tanto, también es el máximo pasador de la historia, el segundo quarterback con más pases de touchdowns, el jugador con más victorias en la NFL con 249.

"Les agradezco a todos los fanáticos de los Patriots por las dos décadas más felices de mi vida y por todo el amor que me brindaron. Traté de representarlos siempre de la mejor manera y de luchar con mis compañeros para conseguir la victoria hasta en las situaciones más difíciles. No sé lo que me depara mi futuro, pero es hora de abrir una nueva etapa para mi vida y carrera", agregó en un comunicado en sus redes sociales. De esta manera, Brady entrará oficialmente al mercado de la liga el miércoles, pero puede llegar a un acuerdo con otro equipo el martes, día en el que los jugadores y los clubes pueden negociar.

De acuerdo a la prensa estadounidense, el jugador tiene dos demandas para su futura franquicia: poder intervenir en la toma de decisiones para construir el equipo y para el armado del juego ofensivo del mismo. ¿Quiénes son los candidatos a sumarlo a sus filas? Los Angeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers son los dos equipos que picaron en punta para poder quedarse con el mariscal de campo.