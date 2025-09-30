Simone Biles en Buenos Aires: la visita de una estrella del deporte mundial

A través de un video, Simone Biles hizo su presentación. “Hola, estoy muy emocionada de anunciar que, desde el 6 de octubre, estaré en la Ciudad de Buenos Aires por unos días, ya que ha sido elegida Capital Mundial del Deporte 2027. Daré una clínica deportiva y también recorreré la ciudad. No puedo esperar para verlos a todos”, destacó la estadounidense, considerada una de las máximas figuras de la historia olímpica.

Es, para el deporte argentino, una visita de lujo. Biles es ganadora de 11 medallas olímpicas y obtuvo 23 preseas doradas en campeonato mundiales durante su trayectoria. Por otra parte, se ha destacado como una referente en la necesidad de cuidar la salud mental en el deporte.

El miércoles 8, desde las 10, en la sede de Gobierno de la Ciudad, la renombrada atleta estadounidense brindará una charla motivacional titulada “El poder de creer”. Al día siguiente, el jueves 9, a partir de las 17, Biles, junto a su entrenador, realizará una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, y dirigida a jóvenes talentos de la Ciudad, los que tendrán la oportunidad de seguir de cerca y aprender los movimientos de quien es considerada por muchos la mejor gimnasta de todos los tiempos, en el espacio que representa el legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Durante su carrera, Biles obtuvo 11 medallas olímpicas en tres juegos, con 7 doradas, dos plateadas y dos de bronce. En París se subió a lo más alto del podio en las finales del concurso por equipos, concurso completo y salto. Nacida en Columbus, Ohio, el 14 de marzo de 1997, Simone tiene 28 años y, aunque no anunció su retiro de manera oficial, sí aceptó que no está segura de competir en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, a los que llegaría con 31 años, una edad a la que la mayoría de las gimnastas de máximo nivel son consideradas veteranas.

Casada desde hace un par de temporadas con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, Biles reveló hace unos meses que tiene otras prioridades y está “escuchando” a su cuerpo, el cual está “envejeciendo”. Luego de su gran actuación en París 2024, expresó que su cuerpo se resintió por el esfuerzo. “Realmente estoy tratando de disfrutar la vida, pasar tiempo con mi esposo, ir a apoyarlo en sus partidos, vivir mi vida como mujer”, afirmó en una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe en abril pasado, durante los Premios Laureus, donde Biles fue nombrada deportista del año.

La estadounidense, además, fue una de las víctimas de abuso de Larry Nassar, médico de la federación de gimnasia de los Estados Unidos, condenado a prisión por los abusos cometidos contra decenas de jóvenes deportistas. La determinación de Biles para denunciar el hecho y al “sistema que permitió ese abuso” la convirtió en una referente más allá del deporte, y en 2022 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Joe Biden. Es la única gimnasta en la historia que ganó seis títulos mundiales en el concurso completo, y en campeonatos mundiales totalizó 23 preseas de oro, 4 de plata y 3 de bronce.