Jennifer Lopez y Shakira serán las artistas de animar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo por el que se paraliza Estados Unidos. La gran final será entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco el próximo domingo 2 de febrero a las 20.30.

Es la primera vez que dos estrellas latinas como Shakira y Jennifer López tienen la misión de animar el entretiempo del Super Bowl. Además, Demi Lovato será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.

Se filtró el listado de canciones del Super Bowl

En estos días se filtró una imagen a través de un periodista de Miami con las supuestas canciones y el orden en el que cantarían Jennifer Lopez y Shakira. Según la hoja filtrada, saldría primero Jennifer Lopez cantando "Get Right", posteriormente "Waiting for tonight", "Booty" y junto al rapero Rule interpretaría "I´m real" y "JFTB".

Después entraría Shakira que abríria con "She Wolf", además de interpretar cancionces como "Powerful", "Chantaje", "La Tortura","Me Gusta", "Whenever wherever" y "Belly Dance".

Cantaría "Beautiful Liar" con Beyonce, mientras que JLo interpretaría "On the Floor" con Pitbull. La colombiana cerraría el show del medio tiempo con Wyclef Jean interpretando "Hip don´t lie" en el

Todas las bandas del Super Bowl

También la banda de rock Guns N' Roses y el grupo Maroon 5 liderarán el Super Bowl Music Fest durante este jueves, viernes y sábado.

En la jornada del partido Pitbull inaugurará la música con el lanzamiento de su canción "Get Ready" junto al reconocido cantante de música country Blake Shelton.

Los artistas que estuvieron en las finales del Super Bowl

En la historia de los Super Bowl tuvieron la oportunidad de estar dentro del campo de juego artistas de la talla de Michael Jackson, Paul McCartney, Rolling Stones, Coldplay, Katy Perry, Lady Gaga, Prince, U2, Aeromisth, Britney Spears.