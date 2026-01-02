¿Qué se juega en 2026? Estas son las principales competencias de la temporada

El deporte, a nivel internacional, no detiene su desarrollo. El cambio de año es, en algunos casos, anecdótico porque las competencias deportivas están en pleno transcurso y la temporada atraviesa períodos de dos calendarios. Hay otras disciplinas en las que el almanaque sí representa un nuevo comienzo y en las que hay un evento emblema como lo es el Mundial para el fútbol masculino, cuya edición venidera en Estados Unidos, México y Canadá acapara la gran atención.

El 2026 tendrá un sinfín de certámenes anuales, es decir que se disputan siempre. En el fútbol es el caso de todas las ligas domésticas de cada uno de los países; la Champions League de Europa que comenzó a mediados del 2025; y la Copa Libertadores en América del Sur, solo por citar algunos ejemplos.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzará en marzo y tendrá 24 carreras hasta diciembre GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En todos los deportes hay torneos en curso y otros que darán inicio en los próximos meses o semanas. Por ejemplo, la NBA de básquetbol en Estados Unidos y la Fórmula 1, respectivamente. El circuito de la ATP y WTA de tenis se reactivó con la United Cup y el inicio de una nueva edición del Dakar en Arabia Saudita es inminente.

La lista y los casos son variados, con un un sinfín de situaciones particulares y que responden a la organización de cada federación deportiva. Lo cierto es que el 2026 tiene una agenda cargada y atractiva para los amantes del deporte.

La temporada en curso de la NBA terminará a mediados de 2026 William Liang - FR172065 AP

2026, el año de los 40 Mundiales

El año en curso tendrá 40 Mundiales, algunos de un mismo deporte pero de diferentes disciplinas o para distintas ramas, y el más trascendente y esperado es el de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

La cita ecuménica del deporte más popular comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey después de 104 partidos. La selección argentina, muy probablemente otra vez liderada por Lionel Messi (sería su última Copa del Mundo, aunque aún no oficilizó su presencia), llega como campeona defensora del título.

Dos copas más en las que también habrá presencia albiceleste es en las de hockey femenino y masculino con Las Leonas y Los Leones, respectivamente. Ambos torneos se jugarán en simultáneo en la segunda parte de agosto en Países Bajos y Bélgica. Allí, el equipo de mujeres intentará llegar a la definición como lo hizo en 2022, pero esta vez quedarse con el ansiado trofeo que entonces le fue esquivo a manos de la Naranja, mejor del mundo desde hace largo rato.

Todos los Mundiales de 2026