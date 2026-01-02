¿Qué se juega en 2026? Estas son las principales competencias de la temporada

El calendario del año deportivo está marcado por el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá; habrá otras 39 citas ecuménicas y un sinfín de torneos anuales
El deporte, a nivel internacional, no detiene su desarrollo. El cambio de año es, en algunos casos, anecdótico porque las competencias deportivas están en pleno transcurso y la temporada atraviesa períodos de dos calendarios. Hay otras disciplinas en las que el almanaque sí representa un nuevo comienzo y en las que hay un evento emblema como lo es el Mundial para el fútbol masculino, cuya edición venidera en Estados Unidos, México y Canadá acapara la gran atención.
El 2026 tendrá un sinfín de certámenes anuales, es decir que se disputan siempre. En el fútbol es el caso de todas las ligas domésticas de cada uno de los países; la Champions League de Europa que comenzó a mediados del 2025; y la Copa Libertadores en América del Sur, solo por citar algunos ejemplos.
En todos los deportes hay torneos en curso y otros que darán inicio en los próximos meses o semanas. Por ejemplo, la NBA de básquetbol en Estados Unidos y la Fórmula 1, respectivamente. El circuito de la ATP y WTA de tenis se reactivó con la United Cup y el inicio de una nueva edición del Dakar en Arabia Saudita es inminente.
La lista y los casos son variados, con un un sinfín de situaciones particulares y que responden a la organización de cada federación deportiva. Lo cierto es que el 2026 tiene una agenda cargada y atractiva para los amantes del deporte.
2026, el año de los 40 Mundiales
El año en curso tendrá 40 Mundiales, algunos de un mismo deporte pero de diferentes disciplinas o para distintas ramas, y el más trascendente y esperado es el de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.
La cita ecuménica del deporte más popular comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey después de 104 partidos. La selección argentina, muy probablemente otra vez liderada por Lionel Messi (sería su última Copa del Mundo, aunque aún no oficilizó su presencia), llega como campeona defensora del título.
Dos copas más en las que también habrá presencia albiceleste es en las de hockey femenino y masculino con Las Leonas y Los Leones, respectivamente. Ambos torneos se jugarán en simultáneo en la segunda parte de agosto en Países Bajos y Bélgica. Allí, el equipo de mujeres intentará llegar a la definición como lo hizo en 2022, pero esta vez quedarse con el ansiado trofeo que entonces le fue esquivo a manos de la Naranja, mejor del mundo desde hace largo rato.
Todos los Mundiales de 2026
- Mundial de Atletismo en Pista Cubierta.
- Mundial de Atletismo en Ruta.
- Mundial de Campeones de Atletismo.
- Mundial de Bádminton.
- Copa Mundial de Baloncesto Femenino.
- Mundial de Ciclismo BMX.
- Mundial de Ciclismo en Grava.
- Mundial de Ciclismo de Montaña.
- Mundial de Ciclismo en Pista.
- Mundial de Ciclismo en Ruta.
- Mundial de Ciclismo Urbano.
- Mundial de Ciclocrós.
- Mundial de Curling Femenino.
- Mundial de Curling Masculino.
- Mundial de Curling Mixto Doble.
- Mundial de Esgrima.
- Mundial de Fútbol.
- Mundial de Gimnasia Artística.
- Mundial de Gimnasia en Trampolín.
- Mundial de Gimnasia Rítmica.
- Mundial de Halterofilia.
- Mundial de Deportes Ecuestres.
- Mundial de Hockey Femenino.
- Mundial de Hockey Masculino.
- Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino.
- Mundial de Judo.
- Mundial de Lucha.
- Mundial de Natación en Piscina Corta.
- Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo.
- Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo.
- Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas.
- Mundial de Piragüismo en Eslalon.
- Mundial de Piragüismo en Maratón.
- Mundial de Polo.
- Mundial de Remo.
- Mundial de Rugby League.
- Mundial Femenino de Rugby League.
- Mundial de Tenis de Mesa por Equipos.
- Mundial de Tiro.
- Mundial de Triatlón.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
