Super Bowl. Quién es Cooper Kupp, el MVP de los Rams, que hizo delirar a más de 117 millones de personas

Con la vista puesta en el tablero del Nissan Pathfinder blanco, Cooper reza porque no vuelva a tener averías su camioneta del año 1995. No quiere que su novia tenga que pagar nuevamente un arreglo del vehículo que lo traslada a diario desde la práctica en el campus de Washington, hasta el Rokko’s Teriyaki, el restaurante en el que Anna trabaja a tiempo completo. Ella no quiere que él deje por nada su carrera como jugador de fútbol americano.

Ya está cansado, no logra llegar en forma a la temporada. Los entrenamientos matutinos y el trabajo de jardinero por las tardes no le permiten a Cooper explotar como receptor abierto. Anna resiste: en 2004 entendió que la mejor opción para la pareja era que ella trabajara full time para poder sostener la carrera universitaria de su novio en Eastern Washington University. Incluso, ella tomó la determinación de retornar de Arkansas, donde llevaba dos años en la universidad local, para apoyar económicamente a su pareja.

Cooper es Kupp y Anna es Croskrey, los que se abrazaron en el centro SoFi Stadium tras la consagración de los Rams de Los Ángeles, mientras todas las cámaras captaron el momento. La pareja que se robó la escena en Inglewood, California. Poco más de 117 millones de televidentes se quedaron con ese instante. Es que no podían dejar de celebrar juntos. Ella hizo todo para que sucediera, él quería festejar sólo con quien lo llevó hasta allí. era su instante de gloria: subió a la cima de la NFL, y se quedó con el MVP de la final ante los Bengals de Cincinnati.

Kupp resultó determinante para la conquista de los Rams después de 23 años. No sólo porque fue el jugador ofensivo del año, sino porque fue el hombre que anotó el touchdown que le permitió a Los Ángeles torcer el rumbo del juego y poder imponerse por 23-20. Su nombre se elevó por encima del resto, incluso cuando brillaron también Matthew Stafford y Aaron Donald, uno de los tackle defensivo más importantes de la historia de la competencia, que se llevó una ovación por la última acción sobre el quarterback de los Bengals, Joe Burrow.

Lo mejor del Super Bowl

Es que Kupp tuvo una historia de superación increíble. “Realmente creo que si no fuera por ella no estaría la NFL, por lo que me inspiró y me empujó”, dijo Kupp en ESPN. Y eso se tradujo en una coronación perfecta para él porque en la temporada 2021 conquistó la triple corona al terminar como líder en recepciones (145), yardas (mil 947) y anotaciones (16).

Ellos se conocieron cuando estaban en la secundaria y se cruzaron en un evento de atletismo. Kupp todavía dudaba sobre si dedicarse al básquetbol o al fútbol americano, pero de lo que no tenía dudas era de cómo iba a ser su vida junto a Anna. Cooper le contó a The New York Times que la vio caminar y fingió atarse una zapatilla y cuando Anna pasó a su lado le pidió su número de teléfono: “Desde ese día estaba seguro de que me iba a casar con ella”.

El legado familiar lo empujó a decidirse por el fútbol americano: “Mi abuelo jugó en los ‘60 y ´70 para los Saints. Jugó con Archie Manning un tiempo y nos contó sobre las personas con las que convivió y sus experiencias. Mi papá pudo jugar un par de años a inicios de los ‘90. Mi primer coach como receptor fue mi papá, tan pronto como pudimos salir al jardín y lanzar un balón él fue mi entrenador y mi quarterback”.

El último año de bachillerato lo terminó con 60 recepciones, 1059 yardas y 18 touchdowns. En 2013 ingresó a la Universidad E. Washington y rápidamente se convirtió en el receptor titular y terminó su primer año con múltiples récords de novato. Además, recibió el premio del “Freshman of the Year” y fue el primer estudiante de primer año en ser parte del equipo “All-American” desde Randy Moss en 1996.

Por eso Anna entendió que era el momento de tomar la determinación de trabajar a tiempo completo en el restaurante local de la pequeña ciudad universitaria de Cheney, Washington. Ella puso toda su energía para que él no tuviese que trabajar y pasaba horas detrás de una caja registradora o sirviendo pedidos en bolsas de cartón. “Me hice cargo monetariamente para sostener la universidad de ambos. Trabajé a tiempo completo para que él no tuviera que preocuparse por nada, para que pudiera concentrarse en el deporte”, contó Anna.

En 2014, cuando Anna pudo transferirse de universidad a Washington, la pareja se comprometió y en 2015 se casaron, pese a que seguían en la universidad. Durante su estadía en la universidad, Cooper siguió haciendo crecer sus increíbles números y haciéndose dueño de distintos récords. Terminó su etapa de estudiante con un total de 428 recepciones, 6464 yardas y 73 recepciones de anotación, rompiendo el récord histórico de la FCS en las tres categorías.

Finalmente Cooper cumplió su sueño al llegar a la NFL en el Draft del 2017 al ser reclutado por los Rams, en la tercera ronda y con el pick 69. Firmó un contrato por cuatro años. Fue nombrado como el cuarto en esa posición dentro del equipo, e hizo su debut con los Rams en el primer partido ante Indianápolis, cuando hizo su primer touchdown. Durante sus primeros siete juegos se convirtió en el primer receptor en “red-zone” y en tercer down. Al término de esa temporada, fue puesto en el “All-Rookie Team” de los “Pro Football Writers”.

Cooper Kupp celebra la anotación que definió el juego ante los Bengals Marcio Jose Sanchez - AP

En 2018 ascendió a primer receptor del equipo, y comenzó el año con nueve recepciones para 162 yardas y dos anotaciones: una de ella fue una espectacular recepción de touchdown de 70 yardas. Sin embargo, no todo fue alegría ya que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla que lo hizo perderse lo que restaba de la competencia. Incluso, los Rams llegaron a la final contra los Patriots y no pudo mostrar nada de su talento ante Tom Brady y compañía.

Hizo su gran regreso en el 2019 y en 2020 renovó contrato con los Rams a cambio de 48 millones de dólares por tres años y su rendimiento mejoró. Era cuestionado sobre este cambio en su rendimiento, pero el receptor respondía que no había cambiadonada, sino que en realidad ahora se lucía gracias a los compañeros que tiene alrededor.

Su explosión definitiva fue en 2021, a los 28 años, con la consagración y marcas increíbles, como haber igualado al legendario Joe Montana, que en 1989 también ganó el MVP del Super Bowl y el premio al Mejor Jugador Ofensivo del Año en la misma temporada. Una marca que ahora también ostenta Kupp.

El receptor de Rams, Cooper Kuppa, ante Eli Apple de los Bengals

“Estoy agradecido por estar rodeado de estos compañeros, por mis coaches y por mi familia. Estoy muy agradecido por toda la gente que siempre me ha alentado, que me ha motivado y que ha estado conmigo en cada paso. Dios me reveló que iba a ser MVP del Super Bowl. Y sin la energía de Anna y el amor de mis hijos Cooper Jamison y Cypress Stellar, nada de esto hubiera sucedido”. Con la firma de Cooper Kupp, el hombre que hizo delirar a más de 117 millones de personas en la final del Super Bowl y que permitió que los Rams se colocasen un nuevo anillo de la NFL.