Sergio Goycochea, durísimo con Oscar Ruggeri: “Fue un gran jugador, pero como persona...”

Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri fueron compañeros en la Selección argentina que salió segunda en el Mundial de Italia 90, y también en River, pero las cosas no quedaron nada bien entre estas verdaderas figuras del fútbol nacional. En una entrevista con El Show del Regreso (Radio Ensamble), el histórico arquero aseguró que no se sentaría a comer con el exdefensor. “No tengo ganas”, remarcó.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, le consultó el conductor del ciclo, Ulises Jaitt. Goycochea respondió con un tono de fastidio: “No, no tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco”. Y agregó: “Puede ser que nunca tenga ganas”.

Sergio Goycochea, contra Oscar Ruggeri (Foto: Hernan Zenteno/La Nación) Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El exarquero sostuvo que Ruggeri “fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán” pero cuando le pidieron que lo describa como persona, indicó: “No lo sé, es muy difícil, prefiero pasar para evitar polémicas”.

Además, habló sobre las declaraciones de Ruggeri sobre Diego Maradona y su adicción a las drogas. El exdefensor dijo en su momento que se había peleado “bastante con Diego por este tema”. Y Goycochea aprovechó la pregunta para dar su opinión al respecto: “Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era. Porque nosotros íbamos con él y no podía vivir”.

“Cada uno con su vida hace lo quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil... Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar, te colgás medalla diciendo ‘yo no...’”, explicó el exarquero de la Selección y remarcó: “Prefiero no hablar más de Diego. Me han llamado de todas partes y no me hace bien, me ha costado mucho y no me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se mal interpreten”.

Lo que no todos saben es que hubo un conflicto económico que terminó de romper la relación entre Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri. El exdefensor acusó públicamente al exarquero de deberle plata pero “Goyco” siempre se encargó de aclarar que no fue así. En una entrevista que dio hace cinco años para el programa Jaque y Mate, el referente del arco explicó la situación y remarcó que el relato de su excompañero es “totalmente mentira”.

“Es totalmente mentira lo que cuenta Ruggeri”, aseguró y preció: “Él le hizo un préstamo a mi suegro con la hipoteca de una propiedad de por medio. Y punto. Le fue mal con el negocio a mi suegro y como le fue mal no le pudo pagar. Se quedaron con la propiedad, ¿a dónde está el engaño?”, se preguntó.

“Me dolió porque es mentira, me acusaron a mí cuando yo no tenía nada que ver. No tengo nada que ocultar”, insistió Goycochea y dijo que hasta ese momento no tuvo la oportunidad de charlarlo cara a cara. “Él tendrá su postura, ya pasó... el dolor ya lo pasé”, aseguró.

“Un negocio te puede salir mal y tenés todo tu derecho... pero no fue como lo contó él y nadie engañó, ni nadie cag... a nadie”, remarcó el exarquero de la Selección.