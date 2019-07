El mundo habla de un equipo: Jaguares ya no sabe de fronteras

Jaguares Brumbies Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 00:01

De un extremo del mundo al otro, Jaguares rompe las fronteras. Todavía con un partido por jugar, la franquicia argentina ya hizo historia. Y el resto del mundo empieza a tomar nota. Con Japón 2019 a la vuelta de la esquina, lo que logró el equipo de Gonzalo Quesada vuelve a poner a los Pumas en el centro de la escena del rugby mundial.

Luego de su resonante éxito ante Brumbies, que lo depositó en la final del Personal Super Rugby por primera vez en su historia, Jaguares arribó ayer a Christchurch para la gran final del sábado, a las 4.35 hora argentina. La apacible ciudad neozelandesa, la más importante de la Isla Sur, la casa de los Crusaders, recibió a la delegación argentina con sol y frío. Un plantel de 28 jugadores integra la delegación, sin novedades respecto de los que venían jugando, excepto por la ausencia de Francisco Gorrissen, que había visto acción en los últimos cuatro partidos.

Independientemente de lo que ocurra ante los bicampeones vigentes y máximos ganadores en la historia del certamen, con nueve títulos, está claro que lo hecho por Jaguares es todo un hito para el rugby argentino, incluso para el certamen. Las repercusiones ya se expanden por todo el globo.

"Jaguares demostró que el sistema de retener a los jugadores en el país funciona y les va a dar confianza", dijo Sean Fitzpatrick, capitán de los All Blacks campeones del mundo en 1987. "Es un gran augurio para ellos de cara al Mundial, y ya sabemos cuán buenos son los argentinos en los mundiales. Cada cuatro años, parece que se encendieran".

Un mes atrás, luego de que Jaguares derrotaran a Waratahs y Reds de visitante, otro exhooker internacional, el australiano Phil Kearns, criticaba a la Sanzaar por aceptar a Jaguares en el Súper Rugby, un seleccionado nacional disfrazado. Sin contradecirse, valoró lo hecho ante otro equipo de su país como Brumbies: "La defensa de Jaguares fue muy efectiva. Son un seleccionado nacional, pero van a estar jugando contra otro seleccionado nacional como es Crusaders".

El equipo neozelandés, con 11 jugadores preseleccionados para los All Blacks de cara al Mundial en su plantilla, espera por la recuperación de dos piezas importantes como el centro Ryan Crotty y el segunda línea Scott Barrett, que terminaron lesionados la semifinal ante Hurricanes.

"Incluso a pesar de las tenues quejas de los expertos de que Jaguares es un seleccionado, esto no refleja por completo los logros del grupo. Es una franquicia profesional, por lo que los jugadores se concentran en el Súper Rugby. Sus objetivos son específicos y aún no son trasladables al seleccionado nacional", diferenció Scott Hornell, del sitio Last Word Rugby. "Es la confianza, las lecciones que aprendió Jaguares esta temporada, lo que más adelante va a fortalecer a los Pumas."

Paul Cully, analista del Sydney Morning Herald, rescató no solo la actuación del viernes, sino el entorno que se vivió en la cancha de Vélez. "Los cuestionamientos a la inclusión de Jaguares se terminaron. Lo que vimos en las tribunas en Buenos aires es algo que estábamos reclamando para el Súper Rugby: pasión, compromiso, propósito", escribió. "Durante años los argentinos vieron cómo los mejores jugadores se les iban a Europa. No se los puede culpar por crear un equipo que les permita retenerlos en casa".

El estruendo de Jaguares no se limita al hemisferio sur. También llegó al norte, donde ya miran de reojo las consecuencias de cara al Mundial. "Los Jaguares son esencialmente los Pumas con otro nombre felino, y al llegar a la final les están mandando un mensaje a quienes pedían su exclusión. Además, manda un alerta a equipos como Inglaterra y Gales", escribió Anthony Woolford de Wales Online. Los Pumas comparten la Zona D con los ingleses y son potenciales rivales de los galeses en cuartos de final. "El suceso de Jaguares es como lanzar un Puma entre las palomas y les dará a Gales e Inglaterra mucho en qué pensar. Argentina es un seleccionado muy diferente al que cayó con Gales hace un año y está lleno de confianza". El mundo habla de ellos de cara al partido más importante en mucho tiempo.