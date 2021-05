Súper TC2000. Facundo Ardusso se reinventa y le devuelve la gloria a Honda

Aceptó el desafío de reinventarse y de devolverle la gloria a un equipo que tiene cuatro coronas, aunque todas antes de que la categoría cambie su denominación de TC2000 a Súper TC2000. El Gurí Omar Martínez, Juan Manuel Silva y José María Pechito López, dos veces, firmaron el póquer de títulos de Honda, una marca histórica pero que no dominaba un podio desde hacía ocho años y siete meses. Facundo Ardusso abandonó el confort que le podía ofrecer Renault, con el que se consagró bicampeón de Súper TC2000, en 2017 y 2018, y se sumó a una estructura que se revitalizaba con la contratación de un piloto de elite, pero que también se robustecía con el arribo del ingeniero Luciano Monti y la asunción del Pato Silva en el rol de director deportivo. El fin de semana en el autódromo de San Nicolás y en su cuarta carrera en el equipo, el parejense se adueñó de todos los puntos: registró la pole, se impuso en la Carrera Clasificatoria del sábado, en la que largó quinto, y festejó en la competencia principal.

Una tarea descollante, un lucimiento personal al que Ardusso –fiel a su estilo- le escapa. El colectivo por sobre la individualidad es un mandato que el santafecino cumple en cualquier categoría en la que participa. “El triunfo no lo esperaba en la cuarta fecha, como tampoco esperaba la pole de ayer. Pero hay muchas horas dedicadas al auto, mucha hambre de gloria en el equipo. Es mérito de los ingenieros, de los mecánicos, de Victor Rosso, de Lucho Monti, de Sebastián Martino… Del Patito [Fabián] Yannantuoni ayer [por el sábado], que me facilitó el lugar cuando lo necesitaba para pelear por la Carrera Clasificatoria. Es de todos, hay mucha onda y energía positiva y se ve reflejado en el resultado”, relató Ardusso, en la entrevista con la página oficial del Súper TC2000.

Después de un comienzo desalentador en Buenos Aires, Facundo Ardusso relanzó a Honda con un fin de semana perfecto en San Nicolás Súper TC2000

Octavo en el estreno en Buenos Aires, aunque como él mismo lo reconoce debió terminar décimo porque Bernardo Llaver y Agustín Canapino “levantaron”, la segunda cita en el autódromo Oscar y Juan Gálvez enseñaron el avance del conjunto: tercero en el Sprint y segundo en la Final, una mejoría que parecía sostenerse en Alta Gracia, donde completó el podio en la Carrera Clasificatoria. Un fallo en el sistema Push to Pass lo dejó sexto y sin posibilidades en el trazado cordobés… “Empezó el campeonato y estábamos a más de un segundo en ritmo de carrera, ahí me dije que iba a estar dura la cosa. Después de la carrera me quedé hablando una hora y media con los ingenieros, porque no podíamos estar en ese nivel. Cada piloto tiene una forma distinta de manejar, en lo personal pedí estabilizar el ingreso del auto a la curva, frenar con seguridad, para que me permitiera ser agresivo. Me interpretaron a la perfección y acá está el resultado”, aseguró el ganador que rompió la sequía, esa que señalaba que Ricardo Rissatti era el último vencedor con Honda, el 30 de septiembre de 2012, en Río Cuarto.

Un festejo en equipo: los mecánicos de Honda se trepan al muro y celebran el éxito de Facundo Ardusso en San Nicolás. Súper TC2000

Con Ardusso en lo más alto del podio, Matías Rossi (Toyota Corolla) y Leonel Pernía (Renault Fluence) se sumaron a la premiación protagonizando avances que se computan en la paridad que reviste la pelea por el campeonato. Ahora, el campeón defensor Rossi acumula 65, producto de un éxito y dos segundos puestos –no participó en una carrera por contraer Covid19-, con Pernía y Ardusso a apenas un punto de distancia. “Fue clave la buena largada, que se pelearan Berni [Llaver] con Milla, porque me dio la posibilidad de no tener que disparé el Push to Pass, que creo lo activé cuatro veces, cuando Rossi me intentó incomodar en las últimas vueltas”, el comentario de la carrera que hizo el parejense.

“Era todo lo que teníamos, no estábamos en condiciones de ganarle. Lo felicito, hay un mérito personal en la victoria. Me gustó el cambio que hizo, arriesgó. Dejó un equipo ganador como Renault y pasó a uno inferior en ese momento, como era Honda. Pero hizo una construcción y una evolución del auto, por eso me alegro. Son triunfos especiales y lo tiene merecido”, el reconocimiento de Rossi, que no llegó a estar a tiro del contundente Honda, que volverá a presentarse el próximo 6 de junio en Paraná, escenario en el que ambos pilotos protagonizaron una excelente carrera en 2019, que se definió en la vuelta final con el sobrepaso de Rossi.

La historia señalará que Ardusso devolvió a Honda a la victoria, después de 3500 días. El parejense logró más que un triunfo, energizó a un gigante que estaba dormido, ahora se anima a dar batallas y sueña con recuperar la gloria del pasado.

Matías Rossi, el campeón defensor y actual puntero del campeonato de Súper TC2000, baña con champagne a Facundo Ardusso, ganador en San Nicolás; el parejense sumó su decimocuarta victoria en la categoría, la segunda con Honda Súper TC2000