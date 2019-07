La hinchada de River en la cancha de Banfield el 17 de febrero pasado; el público visitante vuelve poco a poco a las canchas; estará en cinco partidos en la primera fecha de la Superliga

Los cinco partidos de la fecha inaugural de la Superliga que se jugarán el próximo fin de semana en estadios de la provincia de Buenos Aires recibirán público visitante, anunció este domingo el encargado de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones. La medida entrará en vigor con el encuentro que el próximo viernes sostendrán Racing y Unión, a las 21.

"Es un logro y una satisfacción. Desde que asumimos, combatimos a las mafias del fútbol, en una línea clara que nos bajaron la gobernadora (María Eugenia) Vidal y el ministro (Cristian) Ritondo. Por eso, que todos los partidos (en Buenos Aires) de la Superliga (primera fecha) tengan visitantes significa que nuestra pelea contra las barras no es en vano", declaró el funcionario en un comunicado.

Además del cotejo en el Cilindro de Avellaneda, los otros cuatro que tendrán asistencia visitante son los siguientes: sábado, a las 17.45, Lanús vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; domingo, a las 11, en el estadio Ciudad de La Plata, Estudiantes vs. Aldosivi; a las 17.45, Defensa y Justicia vs. Independiente; lunes, a las 19, Arsenal vs. Banfield.

"El fútbol es el deporte más popular de nuestro país y queremos que las puertas estén abiertas para todos. Nuestro trabajo no pasa sólo por si entran bombos o banderas de tal o cual tamaño, sino por denunciar a los barras y sacarlos de las canchas", manifestó Lugones.

"Cuando comenzamos a trabajar, el fútbol estaba cerrado para los visitantes y abierto para los barras. Ahora la historia se invirtió: los visitantes pueden ir a las canchas y hay 3000 barrabravas con el ingreso prohibido a los estadios. Son datos reales y concretos", concluyó.

