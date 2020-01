El tenista brasileño Joao Souza fue suspendido de por vida por arreglo de partidos, corrupción y destrucción de evidencias.

La Unidad de Integridad en el Tenis (TIU, en inglés) suspendió de por vida al tenista brasileño Joao Souza, recordado por su maratónico partido de Copa Davis en 2015 con el argentino Leonardo Mayer (duró 6 horas y 43 minutos) y le impuso una multa de 200 mil dólares. En los fundamentos del fallo, la TIU justifica la sanción por "arreglo de partidos, corrupción y destrucción de evidencias". Souza es el tenista que llegó a ocupar el puesto más alto del ránking (fue 69 del mundo en 2005) entre todos los castigados por la TIU desde su creación.

Además de los arreglos de partidos, Souza también fue encontrado culpable de "no reportar conversaciones relacionadas con actos de corrupción, destruir evidencias y no colaborar con la TIU y pedirle a otros jugadores que no se esforzaran al máximo en los partidos". Además de alcanzar el puesto 69 en singles, Souza llegó a ser número 70 en dobles en enero de 2013. Según su perfil en la página oficial de la ATP, acumuló ganancias por algo más de US$ 1,3 millones.

Conocido por el público argentino a partir de aquel famoso encuentro por Copa Davis contra Leonardo Mayer, Souza declaró que vivió una pesadilla luego de ese maratónico partido. "Perdí la confianza. Perdí como diez primeras vueltas seguidas. ¡Diez! Fue muy duro. Tuve seis meses muy malos, diría que los peores de mi vida", dijo el brasileño ahora suspendido de por vida en una entrevista con LA NACION.