A qué hora juega Diego Schwartzman vs. Nicolás Jarry, por el Argentina Open 2025

Este miércoles podría no ser un día más en el ámbito tenístico nacional. Diego Schwartzman, histórico jugador argentino que llegó a ser Top 8 del ranking ATP en 2020, debutará en el Argentina Open 2025, el ATP 250 en el que, como él mismo lo anunció hace varios meses, se retirará. Jugará en la primera ronda contra el chileno Nicolás Jarry (40° del mundo), semifinalista de la edición anterior, no antes de las 15. El partido se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

Originariamente el encuentro de Schwartzman y Jarry, finalista el año pasado, iba a ser la gran atracción central de este martes, pero las intensas lluvias caídas durante toda la jornada en la Capital Federal obligaron a reprogramar este y otros partidos. Así, el ‘Peque’, entrará a escena (si el clima lo permite, porque continúan los pronósticos de lluvias aisladas) pasado el mediodía y no en el turno noche y probablemente ante un estadio colmado que no querrá perderse una posible última actuación.

El ‘Peque’ fue campeón del torneo que se realiza anualmente en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), en medio de la temporada de polvo de ladrillo, en la edición de 2021. Derrotó en la final a su compatriota Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2 luego de dejar en el camino al eslovaco Lukas Klein, al español Jaume Munar y al serbio Miomir Kecmanovic. Además, fue subcampeón en 2019 (perdió por 6-1 y 6-2 con el italiano Marco Cecchinato) y 2022 (cayó por 5-7, 6-2 y 6-3 con el noruego Casper Ruud).

Diego Schwartzman fue campeón del Argentina Open 2021, cuando venció a Francisco Cerúndolo Sergio Llamera/Argentina Open

Jarry, por su parte, fue una de las grandes revelaciones del torneo en 2024. Arrancó su participación directamente en octavos de final por ser uno de los cuatro cabezas de serie y eliminó sucesivamente al suizo Stanislas Wawrinka -finalista en 2013-, al argentino Tomás Etcheverry y nada menos que al español Carlos Alcaraz, quien se había consagrado en 2023. En la final, no pudo con el local Facundo Díaz Acosta, con quien perdió por 6-3 y 6-4.

Diego Schwartzman vs. Nicolás Jarry: lo que hay que saber

Primera ronda del Argentina Open 2025.

Día : Miércoles 12 de febrero.

: Miércoles 12 de febrero. Hora : No antes de las 15.

: No antes de las 15. Court : Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Buenos Aires Lawn Tennis Club. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

En el historial, Schwartzman tiene ventaja: de los seis partidos que disputaron, ganó cuatro y perdió dos, aunque esas únicas derrotas fueron en los últimos enfrentamientos entre sí (ATP 250 Santiago y Masters 1000 de Shanghai, ambas en 2023). La particularidad es que los anteriores cuatro fueron en 2018, con totalidad de triunfos del ‘Peque’. La primera vez fue en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro (7-5 y 6-2); luego jugaron en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami (6-3 y 6-1); más tarde en el Round Robin de la Copa Davis (doble 6-4) y, por último, en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma (6-4 y 6-1).

El ‘Peque’ afronta sus últimos días como profesional, aunque su despedida oficial y definitiva será cuando pierda en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC). “Hay que ver cómo puedo competir. Creo que el resultado está lejos de ser lo que más me importa. Quiero jugar bien, por supuesto, porque va a haber gente, quiero dar un buen espectáculo y también disfrutarlo con buenos tiros, con buenos puntos. Ese es el gran objetivo. Después, si toca ganar o perder, es simplemente una anécdota”, aseguró en la previa del torneo.

La decisión del adiós llegó a mediados del año pasado, después de una serie de malos resultados. “Fue un proceso. Ya no quería hacerlo más, pero creo que es muy adentro de las entrañas lo que uno siente (...) 20 minutos antes del partido te empieza a subir la adrenalina, y esa adrenalina, a partir de 2022, me hacía mal, no me gustaba para nada. Después lo trasladé al rendimiento: arrancaba mal los partidos, jugaba mal, no estaba bien, no tenía ganas de entrenarme al otro día. Todo eso fue un periodo de varios meses, de un año en el que lo fui procesando, y me fui dando cuenta que ya no quería más”, explicó en diálogo con LA NACION.

Nicolás Jarry perdió la final del Argentina Open el año pasado y quiere revancha vs. Schwartzman Manuel Cortina - LA NACIÓN

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Nicolás Jarry corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los octavos de final del Argentina Open 2025. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 3.73 que se repagan por un triunfo de Diego Schwartzman.

