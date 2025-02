Argentina Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa el Argentina Open 2025 y en la tercera jornada de actividad en el Buenos Aires Lawn Tennis Club del barrio porteño de Palermo se desarrollan los partidos de la primera ronda que quedaron pendientes del martes por la lluvia e inicia la segunda etapa, siempre que el clima la permita porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones aisladas. Los encuentros inician a las 13.30 y se transmiten en vivo por TyC Sports y la plataforma digital TyC Sports Play. Además, el canal deportivo se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el court principal, denominado Guillermo Vilas, hay programados cuatro juegos: Tomás Martín Etcheverry vs. el brasileño João Fonseca; no antes de las 15 Diego Schwartzman, en el que puede ser su último encuentro como profesional porque se retirará luego del campeonato, se mide con el chileno Nicolás Jarry; no antes de las 18.30 el primer preclasificado y la gran estrella del certamen, el alemán Alexander Zverev, choca con el serbio Dusan Lajovic; y, por último, desde no antes de las 20 hay un gran desafío entre los hermanos Cerúndolo, Juan Manuel vs. Francisco. Estos dos últimos partidos corresponden a la primera etapa.

En el estadio N° 2 también hay cuatro encuentros programados. La jornada comienza con el choque entre el francés Hugo Gastón vs. Federico Coria y continúa con el del serbio Laslo Djere vs. el chileno Alejandro Tabilo; el galo Corentin Moutet vs. el indio Sumit Nagal; y Sebastián Báez vs. el brasileño Thiago Seyboth Wild. En la cancha número 3, no antes de las 14.30, el bosnio Damir Dzumhur juega con el español Pedro Martínez.

Cuadro principal del Argentina Open 2025

El cuadro del Argentina Open 2025, en la previa del tercer día de competencia Argentina Open

El martes la actividad en el Buenos Aires Lawn Tennis Club fue reducida por la lluvia y se disputaron solo tres juegos, todos de la primera ronda. Francisco Cerúndolo superó al italiano Luciano Darderi por un doble 6-4; Báez logró el mismo resultado contra su compatriota Camilo Ugo Carabelli; y Juan Manuel Cerúndolo celebró contra Román Burruchaga por 7-6 (4), 5-7 y 7-5.

De los mejores preclasificados todavía no tienen sus partidos programados Holger Rune (14°) y Lorenzo Musetti (17°). El danés se medirá contra Mariano Navone mientras que el italiano espera por Moutet o Nagal.

Tabla de campeones del Argentina Open

David Ferrer (España) - 3

Carlos Moyá (España) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2

Nicolás Massú (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Guillermo Coria (Argentina) / Gastón Gaudio (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Juan Mónaco (Argentina) / Tomy Robredo (España) / Juan Carlos Ferrero (España) / Nicolás Almagro (España) / Rafael Nadal (España) / Alexandr Dolgopolov (Ucrania) / Marco Cecchinato (Italia) / Diego Schwartzman (Argentina) / Carlos Alcaraz (España) / Facundo Díaz Acosta (Argentina) - 1

El campeón de la edición 2024, Facundo Díaz Acosta, quedó eliminado en la primera ronda Sergio Llamera

Todos los campeones del Argentina Open

2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Casper Ruud (Noruega).

2021: Diego Schwartzman (Argentina).

2020: Casper Ruud (Noruega).

2019: Marco Cecchinato (Italia).

2018: Dominic Thiem (Austria).

2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).

2016: Dominic Thiem (Austria).

2015: Rafael Nadal (España).

2014: David Ferrer (España).

2013: David Ferrer (España).

2012: David Ferrer (España).

2011: Nicolás Almagro (España).

2010: Juan Carlos Ferrero (España).

2009: Tomy Robredo (España).

2008: David Nalbandian (Argentina).

2007: Juan Mónaco (Argentina).

2006: Carlos Moyá (España).

2005: Gastón Gaudio (Argentina).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2003: Carlos Moyá (España).

2002: Nicolás Massú (Chile).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

El certamen tal como se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que acumula 24 ediciones. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.

Guillermo Vilas (Argentina) - 8

Carlos Moyá (España) / David Ferrer (España) - 3

Guillermo Coria (Argentina), Franco Squillari (Argentina), José Luis Clerc (Argentina), Dominic Thiem (Austria) y Casper Ruud (Noruega) - 2

