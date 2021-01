El Abierto de Australia se disputará en el Melbourne Park entre el 8 y el 21 de febrero Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

Será un Abierto de Australia inédito, fuera de lo común. Entre tantas cuestiones, la pandemia de Covid-19 trastocó los planes del mundo deportivo y el primer Grand Slam del año se amolda al día a día como puede. Por caso, su clasificación debió jugarse en Doha, Qatar, a 12.000 kilómetros de Melbourne. Así, con tolerancia cero y a disputarse del 8 al 21 de febrero, uno de los torneos más emblemáticos ya comenzó a recibir a las primeras personas de las 1200 que podrán participar del certamen. Sin dudas, para Australia será un verano muy diferente.

"Los mejores tenistas del mundo están llegando, listos para luchar por el Abierto de Australia en 2021. Antes de comenzar la batalla, deberán ponerse en cuarentena durante 14 días, realizarse pruebas diarias de Covid-19, tomar distancia física y entrenar bajo un estricto protocolo", remarcó hoy el certamen en sus redes sociales.

Para facilitar la logística de viaje de los tenistas durante la pandemia, Tennis Australia contrató 15 vuelos para llevar a los jugadores desde las primeras paradas del año (Antalya, en Turquía, y Delray Beach, en Estados Unidos), así como de puntos estratégicos como Dubái (Emiratos Árabes) y Los Ángeles (Estados Unidos). Otros, por supuesto, fueron arribando desde Doha, donde se jugó la qualy.

Dada la cantidad de extranjeros que arribarán, las autoridades de Victoria fueron muy rigurosos y estrictos respecto del comportamiento y las actividades que podrán o no llevar a cabo los deportistas. Una infracción y deberán enfrentar multas de 20.000 dólares, sanciones penales y deportación.

"Cualquier infracción, tanto por parte del jugador o miembro del cuerpo técnico, será penada. La cuarentena obligatoria está pensada para que los deportistas tengan cinco horas de entrenamiento y tratamiento", explicó Craig Tiley, presidente de Tennis Australia. Además, agregó que no se podrá circular por los distintos estados, ni por lugares lejanos a los hoteles autorizados. Las multas serán elevadas y la expulsión del torneo es una posibilidad.

Dentro de este panorama, a medida que fueron llegando a Australia, varios protagonistas dejaron sus palabras de reconocimientos hacia la organización del torneo. "Muchas gracias a todos por hacer que esto suceda. Sólo puedo imaginar cuántas horas de trabajo y compromiso llevó", remarcó la bielorrusa Victoria Azarenka, N° 13 del escalafón mundial.

"Primer día en Melbourne, y tengo que decir que la organización que Craig Tiley ha creado es impresionante. Creo que a veces nos falta empatía en estos días y no nos ponemos lo suficiente en el lugar de otras personas. Al hacerlo, nos damos cuenta de la cantidad de trabajo que se ha realizado entre bastidores para que estos próximos eventos sucedan", enfatizó el canadiense Félix Auger-Aliassime, ubicado en el puesto 21°.

Asimismo, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Dominic Thiem ya están en Adelaida para cumplir los 14 días de cuarentena antes de competir en el Abierto de Australia. Los tres mejores tenistas del ranking arribaron el jueves a esta ciudad procedentes de Barcelona, España. Allí también están las tres principales raquetas del circuito femenino (Ashleigh Barty, Simona Halep y Naomi Osaka) y Serena Williams. Todos participarán en un torneo exhibición antes del primer Grand Slam de la temporada. Para los hombres, en el camino también aparece la ATP Cup, entre el 1 y el 5 de febrero.

Las dificultades, desde ya, forman parte de las rutinas de los mejores jugadores del mundo. Nadal, por ejemplo, no contará con su entrenador, Carlos Moyá. "Mi intención era estar con el equipo en el inicio del Abierto como cada año, pero el gobierno australiano no autoriza a viajar por separado y llegar para el principio del torneo", afirmó el ex número 1 del mundo en un comunicado. "Este año me tocará verlo desde casa ya que es tiempo de estar con mi familia, padres e hijos debido a la delicada situación que se está viviendo en España con el coronavirus", añadió.

En Australia siguen trabajando contrarreloj, ya que además del Abierto, se van a realizar otros cinco torneos (dos WTA 500, dos ATP 250 y la ATP Cup masculina) en diferentes estados, y la organización de las burbujas, complejos de entrenamientos y circulación de los protagonistas debe ser controlada, ordenada y responsable.

