Agenda de TV del miércoles: US Open, un Racing - Independiente juvenil, Eurobasket y Vuelta a España

Tenis, fútbol, básquetbol y ciclismo componen el menú deportivo del día, disponible en televisión e internet

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 septiembre de 2025.

TENIS

US Open

  • 12 Alex de Miñaur (Australia) vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá) e Iga Swiatek (Polonia) vs. Amanda Anisimova (Estados Unidos), cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 20 Karolina Muchova (Chequia) vs. Naomi Osaka (Japón) e Jannik Sinner (Italia) vs. Lorenzo Musetti (Italia), cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+

FÚTBOL

Torneo Proyección

  • 19 Racing vs. Independiente. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 7.30 Montenegro vs. Gran Bretaña. Dsports (610/1610 HD)
  • 10.30 Lituania vs. Suecia. Dsports (610/1610 HD)
  • 12 Chequia vs. Letonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 14.30 Finlandia vs. Alemania. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 15.15 Turquía vs. Serbia. Dsports (610/1610 HD)
Dennis Schröder es figura de Alemania, el campeón mundial, que jugará contra Finlandia, uno de los anfitriones en el Eurobasket.
Dennis Schröder es figura de Alemania, el campeón mundial, que jugará contra Finlandia, uno de los anfitriones en el Eurobasket.Heikki Saukkomaa - Lehtikuva

CICLISMO

  • 8.30 Vuelta a España. La etapa 11. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
