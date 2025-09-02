Agenda de TV del miércoles: US Open, un Racing - Independiente juvenil, Eurobasket y Vuelta a España
Tenis, fútbol, básquetbol y ciclismo componen el menú deportivo del día, disponible en televisión e internet
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 septiembre de 2025.
TENIS
US Open
- 12 Alex de Miñaur (Australia) vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá) e Iga Swiatek (Polonia) vs. Amanda Anisimova (Estados Unidos), cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 20 Karolina Muchova (Chequia) vs. Naomi Osaka (Japón) e Jannik Sinner (Italia) vs. Lorenzo Musetti (Italia), cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
FÚTBOL
Torneo Proyección
- 19 Racing vs. Independiente. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 7.30 Montenegro vs. Gran Bretaña. Dsports (610/1610 HD)
- 10.30 Lituania vs. Suecia. Dsports (610/1610 HD)
- 12 Chequia vs. Letonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 14.30 Finlandia vs. Alemania. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 15.15 Turquía vs. Serbia. Dsports (610/1610 HD)
CICLISMO
- 8.30 Vuelta a España. La etapa 11. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
