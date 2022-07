Alexander Zverev mostró sus primeros pasos luego de la grave lesión que sufrió en Roland Garros y anhela jugar en el US Open

Alexander Zverev , uno de los tenistas más destacados del mundo (de hecho, en la actualidad es el número 2 del ranking, sólo detrás del ruso Daniil Medvedev), conmovió a todos el 3 de junio pasado al sufrir una severa lesión en el tobillo derecho durante las semifinales de Roland Garros frente a Rafael Nadal. Durante un punto, deslizándose hace su derecha, al alemán se le “enterró” la punta del pie sobre el polvo de ladrillo y se lastimó: sus gritos y llantos erizaron la piel de los espectadores y debió salir en silla de ruedas del estadio Philippe-Chatrier. Cuatro días después, fue operado por una rotura de ligamentos del tobillo derecho y, desde entonces, sólo se propone regresar al circuito.

Durante las últimas horas se produjeron noticias alentadoras . El jugador de 25 años nacido en Hamburgo posteó un video en sus redes sociales en el que se lo observa sin los batones canadienses y dando algunos pequeños pasos (con lógica precaución, claro). Se lo ve sonriente y hasta levanta sus pulgares, en una muestra de optimismo.

El momento en el que Alexander Zverev se lesiona el tobillo derecho, durante las semifinales de Roland Garros, el 3 de junio pasado. TOMAS STEVENS - AFP

El posteo de Sascha Zverev recibió cientos de comentarios, uno de ellos el de su hermano Mischa Zverev (exnúmero 25 del ranking de singles de la ATP): “Un pequeño paso en el gimnasio, pero uno grande hacia [un trofeo]”. También desde la cuenta del US Open se celebró la evolución de Zverev. Ese es, sin dudas, el gran objetivo del germano: llegar en condiciones de actuar en el último Grand Slam de la temporada, que comienza el 29 de agosto próximo. Vale recordar que Zverev fue finalista en Flushing Meadows 2020: en la definición cayó ante Dominic Thiem por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 (8-6).

Hace algunos días, consciente de que no actuaría en Wimbledon, el propio Zverev declaró en el diario alemán Bild: “No sé si mi regreso será en el US Open: tendría que jugar un par de torneos antes para llegar bien y por el momento no me he marcado ninguna fecha. No quiero jugar inmediatamente después de recuperarme de la lesión. Si voy al US Open no es para pasar un par de rondas, sino para ganar el título. No volveré hasta que esté en forma”.

Zverev (ganador del oro olímpico el año pasado en Tokio) está anotado en el Masters 1000 de canadiense, que este año se jugará en Montreal a partir del 7 de agosto, pero parece improbable que llegue en buenas condiciones a esa fecha.

La imagen de Zverev tras la operación de tobillo, en la cama del sanatorio, publicada en sus cuentas de redes sociales.

Zverev iba perdiendo por 7-6 (10-8) y 6-6 contra Nadal en el Abierto de Francia cuando se lesionó el tobillo. En París tenía varias motivaciones: buscaba su primer título de Grand Slam, que le habría otorgado el número 1. “La semana que viene [dijo Zverev el 7 de junio pasado] alcanzaré el mejor lugar del ranking de mi carrera, el número 2 del mundo, pero esta mañana he tenido que operarme. Tras un examen más exhaustivo en Alemania, recibimos la confirmación de que los tres ligamentos laterales de mi tobillo derecho estaban rotos. Para volver a la competición lo antes posible, para asegurar que todos los ligamentos se curen correctamente y para recuperar la estabilidad total de mi tobillo, la cirugía era la mejor opción. Mi rehabilitación comienza ahora”, comunicó. Hoy, casi un mes y medio después, ya se observa el progreso del alemán.