Alexander Zverev vuelve a la Copa Davis después de casi tres años y se enfrentará con Argentina

Alexander Zverev, el número 3 del ranking mundial, volverá a competir en la Copa Davis después de dos años y nueve meses. Regresará al equipo capitaneado por Michael Kohlmann, precisamente, frente a la Argentina, por los cuartos de final, que se disputarán el 20 de noviembre próximo en Bolonia, dentro del marco del Final 8.

La última serie de Copa Davis que jugó Zverev fue ante Suiza, en febrero de 2023 en Tréveris, en la derrota de los germanos por 3-2. Desde entonces no actuó más: en total posee siete series jugadas, con nueve triunfos y cinco derrotas en singles.

De esta manera, teniendo en cuenta el formato de la serie en el Final 8 (al mejor de tres puntos), lo más probable es que Zverev juegue el single 1 ante Francisco Cerúndolo, que será la primera raqueta del equipo capitaneado por Javier Frana. El cruce no es mal visto por los argentinos, ya que Cerúndolo lidera el historial entre ambos por 3-1. Y, la única derrota, en agosto pasado, en los octavos de final de Toronto, se produjo por lesión y abandono del porteño, actual 21° del tour.

Francisco Cerúndolo venció tres veces a Alexander Zverev y, seguramente, volverá a enfrentarlo en la Copa Davis del 20 de noviembre Manu Fernández - AP

Así planteada la designación del capitán Kohlmann, Jan-Lennard Struff (actual 91°, 21° en 2023) estará jugando el segundo punto, el de los singlistas número 2, ante Tomás Martín Etcheverry (60°). Se enfrentaron dos veces, ambas en polvo de ladrillo: en las semifinales del Challenger de Bordeaux 2023 ganó el platense, en los cuartos de final del ATP de Gstaad 2024 se impuso el europeo. Vale recordar que en Bolonia se jugará sobre superficie dura y bajo techo.

La pareja de doblistas de Alemania será la integrada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, 10° y 11° del ranking de la especialidad, respectivamente, y recientes campeones en el Masters 1000 de Shanghái. El quinto jugador alemán será el singlista Yannick Hanfmann, 126° del mundo, 45° en 2023.

Frana citó a los mismos cinco jugadores que vencieron 3-1 a Países Bajos en septiembre, de visitante: Fran Cerúndolo, Etcheverry, Francisco Comesaña (64°) y los doblistas Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (28°).

La alegería del capitán argentino Javier Frana con Tomás Etcheverry, durante la serie de septiembre ante Países Bajos, en Groningen SANDER KONING� - ANP�

Quien gane la serie entre la Argentina y Alemania se medirá por las semifinales ante el vencedor de España (Carlos Alcaraz anunció su presencia) y República Checa, que también se enfrentarán el 20 de noviembre, pero en la jornada matutina.

Francia y Bélgica abrirán el Final a 8 el martes 18, mientras que Italia, el equipo anfitrión y vigente campeón, jugará contra Austria el miércoles 19. Los ganadores de las eliminatorias del martes y el miércoles se enfrentarán entre ellos en la ronda de semifinales, el viernes 21; mientras que los vencedores de las eliminatorias del jueves volverán a jugar el sábado 22, a las 12 (hora local). La final será el domingo 23, a las 15 de Bolonia.