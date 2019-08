Arantxa Sánchez y su exmarido, Josep Santacana Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2019 • 11:22

La española Arantxa Sánchez Vicario, quien fue Nº 1 del mundo del tenis en 1995 y ganadora de cuatro Grand Slams, está afrontando una de las batallas más duras de su vida: hace dos años que se enfrenta a Josep Santacana, quien fuera su marido durante una década, en tribunales. En el medio del fuego cruzado están sus hijos, Arantxa de 10 años y Leo de 7.

Todo comenzó con una demanda de divorcio que Santacana presentó en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Hace cinco meses, el juzgado declaró la disolución del matrimonio, un revés para Sánchez Vicario: la ex tenista pretendía que se realizara en Estados Unidos para evitar que su exesposo eludiera las responsabilidades pendientes que la pareja tiene con el Banco de Luxemburgo, una entidad que querelló contra ellos por una deuda de 7,5 millones de dólares, según reportó el diario El País de España.

Arantxa hoy: mucho más flaca que cuando jugaba profesionalmente Fuente: AFP

En Miami se dirimirá la custodia de sus dos hijos y, si finalmente, habrá una colaboración económica del padre de ambos. Por ahora, se ha acordado un régimen para las vacaciones de los pequeños, según Ramón Tamborero, abogado de la tenista en Barcelona: "Gracias a un acuerdo de intermediación entre los letrados hemos conseguido que se repartan las vacaciones de los niños. La semana pasada, Arantxa estuvo con sus hijos y con su madre en su casa de S'Agaró. La anterior semana estuvieron con su padre".

Sin embargo, Santacana apuntó contra Sánchez Vicario, acusándola de impedir que los chicos viajaran con él a España: "No es cierto que Arantxa haya impedido hasta ahora que los niños viajasen. Lo que sucedió fue un problema burocrático con el pasaporte de uno de los niños", aclaró el abogado.

Arantxa campeona de Roland Garros 1989, venciendo a Steffi Graf Fuente: AFP

Tamborero, la voz oficial de Sánchez Vicario durante el proceso, aseguró que hace tres meses que Santacana no paga nada para la manutención de sus hijos. La relación entre ambos es "nula", según especificó el entorno de la tenista.

El problema entre ambos radicó en la acusación de Sánchez Vicario, quien acusó por estafa a su marido tras haber tenido total control de su patrimonio: "Lucho un partido a cinco sets ante un rival muy duro, pero si algo tengo es resistencia. Nunca podré perdonar todo lo que está haciendo para dañarme. La persona que he descubierto no es de la que me enamoré. Lo di todo por él, me peleé por él, le di mi vida, me traicionó, me engañó, me quitó todo y, encima, ahora quiere hacer como si nada. No sé lo que pretende, además de hacer daño", confesó en una entrevista exclusiva con la revista ¡Hola!.

Desde que dejó el tenis, actividad en la que llegó a competir contra Gabriela Sabatini, Steffi Graf y Monica Seles por los primeros puestos del ranking mundial, Arantxa Sánchez Vicario pasó, y sigue pasando, por varias situaciones amargas con su familia. Durante mucho tiempo estuvo distanciada de sus padres y también de sus hermanos, Emilio y Javier, quienes también jugaron profesionalmente al tenis.

Arantxa Sánchez junto con Yannick Noah, Guillermo Vilas y Gustavo Kuerten Fuente: AFP