Argentina enfrentará a España: Rafa Nadal vs. Diego Schwartzman Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 12:23

La lotería de los resultados puso a la Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis 2019, con su nuevo formato, que se desarrolla en la Caja Mágica de Madrid. Y este viernes, desde las 13.30 de nuestro país, con televisación en directo por TyC Sports, se medirá nada menos que con España, liderada por el N° 1 del mundo, Rafael Nadal.

Los choques para este viernes serán de Pablo Carreño Busta vs. Guido Pella y Nadal vs. Diego Schwartzman. Carreño Busta reemplazará a Roberto Bautista Agut, que debió dejar la competencia por cuestiones familiares (la salud de su padre).

En el head to head, Nadal le ganó a Schwartzman las 8 veces que se enfrentaron, dos de ellas esta temporada: Indian Wells y el US Open. En tanto, Carreño Busta derrotó a Pella en las dos ocasiones en que se midieron, una en 2019: en el US Open, en cuatro sets.

En esta Copa Davis, España se adjudicó el Grupo B, producto de sus victorias sobre Croacia por 3-0 y frente a Rusia por 2-1. Nadal y Roberto Bautista Agut habían sido los singlistas (Rafa ganó sus dos partidos y Agut registró un triunfo y una derrota), mientras que para el dobles cuenta con Marcel Granollers y con Feliciano López, aunque Nadal formó pareja con Granollers en ocasión del éxito sobre Croacia en el debut.

La Argentina se clasificó como uno de los mejores segundos. Integró el Grupo C y debutó con una victoria por 3-0 sobre Chile, pero luego cayó por el mismo score frente a Alemania, que se adjudicó la zona.

Además, España es la bestia negra de la Argentina en la Copa Davis. Un rival con el que se enfrentó en cuatro ocasiones y ante el que sólo acumula derrotas: 4-0. La más dolorosa fue la final de 2008, en Mar del Plata, con un equipo que integraban David Nalbandian y Juan Martín del Potro, junto con Agustín Calleri y José Acasuso, y un rival que no tenía a Nadal, por lesión.

Estos fueron los duelos anteriores:

1926, cuartos de final: en Barcelona, España 3 vs. Argentina 1.

en Barcelona, España 3 vs. Argentina 1. 2003, semifinal: en Málaga, España 3 vs. Argentina 2.

en Málaga, España 3 vs. Argentina 2. 2008, final: en Mar del Plata, Argentina 1 vs. España 3

en Mar del Plata, Argentina 1 vs. España 3 2011, final: en Sevilla, España 3 vs. Argentina 1.