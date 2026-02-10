Argentina Open 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Argentina Open 2026 continúa este martes 10 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con siete partidos que concluyen la primera ronda del certamen individual masculino. Todos los juegos se disputan en el court Guillermo Vilas y en el Estadio 2 y se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

En el escenario principal la jornada se abre a las 13 con el encuentro entre el alemán Daniel Altmaier (5°) vs. Juan Manuel Cerúndolo. Desde no antes de las 14.30 Facundo Díaz Acosta (WC), campeón en 2024, enfrenta al chileno Alejandro Tabilo; desde no antes de las 18.30 Federico Coria, invitado por la baja del francés Gael Monfils, choca con el italiano Mateo Berrettini (8°); y en el último turno, no antes de las 20, hay choque entre argentinos con Camilo Ugo Caraballi (6°), reciente ganador del Challenger de Rosario, vs. Francisco Comesaña.

El cronograma de partidos del día 2 del Argentina Open 2026

En el segundo estadio también hay partidos desde las 13 con el trasandino Tomás Barrios Vera vs. el brasileño Thiago Seyboth Wild. En la continuidad, Román Burruchaga choca con el serbio Laslo Djere (LL) y, por último, el peruano Ignacio Buse se ve las caras con el italiano Francesco Passaro (Q).

El campeonato inició desde los 16avos de final, pero los cuatro mejores preclasificados lo hacen desde los octavos. Se trata de Francisco Cerúndolo (1°), el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (2°), el campeón defensor del título, el brasileño João Fonseca (3°); y Sebastián Báez (4°).

Cuadro del Argentina Open 2026

El cuadro del Argentina Open 2026, que este martes verá completar la primera ronda ATP

Tabla de campeones del Argentina Open

David Ferrer (España) - 3

Carlos Moyá (España) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2

Nicolás Massú (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Guillermo Coria (Argentina) / Gastón Gaudio (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Juan Mónaco (Argentina) / Tomy Robredo (España) / Juan Carlos Ferrero (España) / Nicolás Almagro (España) / Rafael Nadal (España) / Alexandr Dolgopolov (Ucrania) / Marco Cecchinato (Italia) / Diego Schwartzman (Argentina) / Carlos Alcaraz (España) / Facundo Díaz Acosta (Argentina) / João Fonseca (Brasil) - 1

João Fonseca se convirtió el año pasado en el segundo brasileño en ganar el Argentina Open Argentina Open

Todos los campeones del Argentina Open

2025: João Fonseca (Brasil).

2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Casper Ruud (Noruega).

2021: Diego Schwartzman (Argentina).

2020: Casper Ruud (Noruega).

2019: Marco Cecchinato (Italia).

2018: Dominic Thiem (Austria).

2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).

2016: Dominic Thiem (Austria).

2015: Rafael Nadal (España).

2014: David Ferrer (España).

2013: David Ferrer (España).

2012: David Ferrer (España).

2011: Nicolás Almagro (España).

2010: Juan Carlos Ferrero (España).

2009: Tomy Robredo (España).

2008: David Nalbandian (Argentina).

2007: Juan Mónaco (Argentina).

2006: Carlos Moyá (España).

2005: Gastón Gaudio (Argentina).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2003: Carlos Moyá (España).

2002: Nicolás Massú (Chile).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

David Ferrer es el máximo campeón del Argentina Open con tres títulos Sergio Llamera/Aregntina Open - LA NACION

El certamen, como tal se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que acumula 24 ediciones. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.