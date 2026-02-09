Argentina Open 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En el primer día de actividad en el Buenos Aires Lawn Tennis Club se disputan juegos de la ronda inicial del certamen individual masculino
El Argentina Open 2026 comienza este lunes 9 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con cuatro partidos correspondientes a la primera ronda del certamen individual masculino. Todos los partidos se disputan en el court Guillermo Vilas y se transmiten en vivo por TV a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
La jornada se abre a las 13 con el duelo entre el bosnio Damir Dzumhur y el boliviano Hugo Dellien (Q). A continuación, desde no antes de las 14.30, Lautaro Midón (Q) juega con el español Pedro Martínez. En el tercer turno, desde no antes de las 18.30, Tomás Etcheverry (7°) choca con el italiano Andrea Pellegrino (Q) y el cronograma lo cierran Alex Barrena (WC) vs. el checo Vit Kopriva desde no antes de las 20.
- David Ferrer (España) - 3
- Carlos Moyá (España) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2
- Nicolás Massú (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Guillermo Coria (Argentina) / Gastón Gaudio (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Juan Mónaco (Argentina) / Tomy Robredo (España) / Juan Carlos Ferrero (España) / Nicolás Almagro (España) / Rafael Nadal (España) / Alexandr Dolgopolov (Ucrania) / Marco Cecchinato (Italia) / Diego Schwartzman (Argentina) / Carlos Alcaraz (España) / Facundo Díaz Acosta (Argentina) / João Fonseca (Brasil) - 1
- 2025: João Fonseca (Brasil).
- 2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2022: Casper Ruud (Noruega).
- 2021: Diego Schwartzman (Argentina).
- 2020: Casper Ruud (Noruega).
- 2019: Marco Cecchinato (Italia).
- 2018: Dominic Thiem (Austria).
- 2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).
- 2016: Dominic Thiem (Austria).
- 2015: Rafael Nadal (España).
- 2014: David Ferrer (España).
- 2013: David Ferrer (España).
- 2012: David Ferrer (España).
- 2011: Nicolás Almagro (España).
- 2010: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2009: Tomy Robredo (España).
- 2008: David Nalbandian (Argentina).
- 2007: Juan Mónaco (Argentina).
- 2006: Carlos Moyá (España).
- 2005: Gastón Gaudio (Argentina).
- 2004: Guillermo Coria (Argentina).
- 2003: Carlos Moyá (España).
- 2002: Nicolás Massú (Chile).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
El certamen, como tal se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que acumula 24 ediciones. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.
- Guillermo Vilas (Argentina) - 8
- Carlos Moyá (España) / David Ferrer (España) - 3
- Guillermo Coria (Argentina) / Franco Squillari (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2
