Argentina Open 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El ATP 250 de Buenos Aires continúa este jueves con la participación de cuatro tenistas locales: Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Nvaone y Juan Manuel Cerúndolo
- 3 minutos de lectura'
Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 del Argentina Open. Se disputan cuatro partidos, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.
En la jornada del miércoles hubo sorpresas. El campeón en ejercicio, el brasileño João Fonseca (33° del ranking ATP) quedó eliminado tras perder con el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 6-3, 3-6 y 7-5. “Si dijera que no me jugó en contra la presión por la defensa del título sería mentiroso”, aseguró al término del encuentro. Además, el checo Vit Kopriva (95°) dio la nota al derrotar al italiano Matteo Berrettini (58°) por 6-4 y 6-3.
Por otro lado, Francisco Cerúndolo, el mejor preclasificado de esta edición (19°) dejó en el camino sin inconvenientes al boliviano Hugo Dellien (167°) tras ganarle por 6-0 y 7-6 (6). También pasaron de ronda los anfitriones Mariano Navone (73°), quien vapuleó al estadounidense Emilio Nava (81°) por 6-2 y 6-1, y Tomás Etcheverry (54°), que se quedó con la victoria ante su compatriota Román Burruchaga (104°) en el mejor partido de lo que va del Argentina Open 2026: terminó 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 a favor del platense.
Para este jueves, en tanto, hay cuatro compromisos programados. En el primer turno, a partir de las 13, se enfrentan el ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) y el chileno Marcelo Barrios Vera (114°). Luego, no antes de las 15.30, se cruzan Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el español Pedro Martínez (94°). Más tarde, aproximadamente a las 18.30, chocan Sebastián Báez (34°) y el peruano Ignacio Buse (96°). Por último, cerca de las 20, habrá cruce de argentinos entre Navone y Camilo Ugo Carabelli (47°).
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Argentina Open 2026
El ATP 250 de Buenos Aires 2026 se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
Tabla de campeones del Argentina Open
- David Ferrer (España) - Tres títulos.
- Carlos Moyá (España), Dominic Thiem (Austria) y Casper Ruud (Noruega) - Dos.
- Nicolás Massú (Chile), Gustavo Kuerten (Brasil), Guillermo Coria (Argentina), Gastón Gaudio (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Juan Mónaco (Argentina), Tomy Robredo (España), Juan Carlos Ferrero (España), Nicolás Almagro (España), Rafael Nadal (España), Alexandr Dolgopolov (Ucrania), Marco Cecchinato (Italia), Diego Schwartzman (Argentina), Carlos Alcaraz (España), Facundo Díaz Acosta (Argentina) y João Fonseca (Brasil) - Uno.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Argentina Open
El Argentina Open. Por los pasillos: la visita crucial del presidente de la ATP, debates por la Davis y las amenazas por apuestas
"No miento: sentí la presión". Un año después de ser campeón en Buenos Aires, Fonseca se despidió muy pronto
Maratón en el Buenos Aires. Etcheverry venció a Burruchaga tras casi cuatro horas y se metió en los cuartos del Argentina Open
- 1
João Fonseca, el tenista prodigio de Brasil que buscará defender el título en el ATP de Buenos Aires: “No puedo tener mentalidad de joven”
- 2
Argentina Open: Camilo Ugo Carabelli se quedó con el duelo argentino ante Francisco Comesaña
- 3
Argentina Open: Tomás Etcheverry logró una trabajada victoria sobre Román Burruchaga y pasó a los cuartos de final
- 4
Román Burruchaga: una alegría después de las amenazas que sufrió en Rosario