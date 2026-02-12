Argentina Open 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 del Argentina Open. Se disputan cuatro partidos, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

En la jornada del miércoles hubo sorpresas. El campeón en ejercicio, el brasileño João Fonseca (33° del ranking ATP) quedó eliminado tras perder con el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 6-3, 3-6 y 7-5. “Si dijera que no me jugó en contra la presión por la defensa del título sería mentiroso”, aseguró al término del encuentro. Además, el checo Vit Kopriva (95°) dio la nota al derrotar al italiano Matteo Berrettini (58°) por 6-4 y 6-3.

João Fonseca no pudo avanzar de ronda y, en consecuencia, ya no puede defender el título Sergio Llamera

Por otro lado, Francisco Cerúndolo, el mejor preclasificado de esta edición (19°) dejó en el camino sin inconvenientes al boliviano Hugo Dellien (167°) tras ganarle por 6-0 y 7-6 (6). También pasaron de ronda los anfitriones Mariano Navone (73°), quien vapuleó al estadounidense Emilio Nava (81°) por 6-2 y 6-1, y Tomás Etcheverry (54°), que se quedó con la victoria ante su compatriota Román Burruchaga (104°) en el mejor partido de lo que va del Argentina Open 2026: terminó 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 a favor del platense.

Para este jueves, en tanto, hay cuatro compromisos programados. En el primer turno, a partir de las 13, se enfrentan el ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) y el chileno Marcelo Barrios Vera (114°). Luego, no antes de las 15.30, se cruzan Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el español Pedro Martínez (94°). Más tarde, aproximadamente a las 18.30, chocan Sebastián Báez (34°) y el peruano Ignacio Buse (96°). Por último, cerca de las 20, habrá cruce de argentinos entre Navone y Camilo Ugo Carabelli (47°).

Mariano Navone se cruzará con su compatriota Camilo Ugo Carabelli en los octavos de final FRANCK FIFE� - AFP�

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Argentina Open 2026

El ATP 250 de Buenos Aires 2026 se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

