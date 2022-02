Argentina Open: con Juan Martín del Potro en boca de todos, el público agota abonos para verlo jugar

Poco a poco, el Buenos Aires Lawn Tennis comienza a tomar color para recibir desde este lunes al ATP 250 de Buenos Aires, que regresa después de haberse realizado con público limitado el año pasado por la situación de la pandemia. Mientras todavía se realizan los ajustes necesarios para recibir al público, desde el jueves se ve el desfile de espectadores por la boletería ubicada en la puerta del estadio para conseguir su entrada para el torneo.

Entre aquellos que asistirán al campeonato hay un nombre que no para de repetirse: Juan Martín del Potro. El regreso del tandilense al tenis después de dos años y medio de inactividad es uno de los grandes motivos por los que ya están agotados los abonos de semana completa y de fin de semana, además de las entradas para los primeros dos días de competencias. Julieta Pasadore, una de las que se hicieron con esas entradas, espera su regreso con mucha anticipación: “Vengo especialmente porque soy fanática de Del Potro de toda la vida”.

Del Potro ingresa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club; el mejor jugador argentino de las dos últimas décadas, se prepara para su vuelta al circuito

De todos modos, las expectativas por su rendimiento son lógicamente modestas. “No vengo a verlo ganar, estaré contento de verlo jugar y que juegue más o menos bien, principalmente que no se rompa”, reconoce Livio Piretti, que asiste al Argentina Open desde los tiempos en que Guillermo Vilas brillaba en el polvo de ladrillo y el torneo no se llamaba así, era el Abierto de la República. “Ojalá que termine sano el torneo así puede seguir compitiendo un par de años más”, añade.

Es una visión compartida en gran parte de los que dirán presente en el torneo, como Silvia, que hace 22 años que no se pierde ninguna edición: “Ojalá que este bien y tenga salud. Más allá de que es ídolo o no, lo importante es que el pibe tenga salud”. A Felipe Costa, que llega desde Porto Alegre en Brasil, lo tomó por sorpresa su aparición, pero también se muestra cauto con cómo le irá: “Venía por Thiem, pero se bajó y ahora me enteré que vuelve del Potro. Espero que esté en buena salud para que juegue toda la temporada, pero el retorno es complicado”.

Además de lo que despierta la presencia de Del Potro, la vuelta del torneo en sí también genera mucho entusiasmo. A cada uno de los presentes se les disparan recuerdos de grandes actuaciones en el Abierto. Además de la emoción que le genera Vilas, Piretti rememora las visitas de Rafael Nadal al país: “Siempre hubo buenas performances”. Costa tiene aún presente la última vez que asistió, hace diez años, en una edición que tuvo como semifinalistas a grandes raquetas como Stan Wawrinka, Nicolás Almagro, Tommy Robredo y David Ferrer, el campeón. Silvia mantiene viva en su memoria una batalla que protagonizaron David Nalbandian y Guillermo Cañas un martes bajo la lluvia en 2007, que se quedó Willy por doble 6-4: “Dieron realmente todo lo que se podía dar en una cancha de tenis”. Pasadore, por su parte, lamenta que en el pasado solían venir más figuras que integraban el top 10 del ranking mundial.

El Buenos Aires Lawn Tennis se acondiciona para recibir al ATP de Buenos Aires Redacción LA NACION

Comienza la qualy

Previo al comienzo del torneo en sí, este fin de semana se disputará la qualy, que entregará cuatro lugares en el cuadro principal. Una de las mayores atracciones de esta fase previa será el italiano Marco Cecchinato, que se quedó con el Abierto en 2019, además de los sudamericanos Nicolás Jarry, ex top 40 del mundo, y Hugo Dellien, que representó a Bolivia en los últimos Juegos Olímpicos.

¡ATENCIÓN!



Cuadro de la qualy del #ArgOpen2022 🏆



A partir de mañana a las 13 hs. en el Buenos Aires Lawn Tennis Club



¡Arrancamos con todo! 💪 pic.twitter.com/i5SlGnaKt6 — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 5, 2022

Entre los argentinos que dirán presente en esta instancia, que se disputará este sábado desde las 13, el nombre más destacado sin dudas es el del cordobés Francisco Cerúndolo, que fue finalista de la última edición llegando también desde la qualy, pero cayó con Diego Schwartzman por 6-1 y 6-2. Este año comenzará su camino en Buenos Aires enfrentándose a su compatriota Camilo Ugo Carabelli, de 22 años.

Otro de los tenistas más prometedores del país que arrancará su carrera este sábado será Tomás Etcheverry, que este año ya ingresó por primera vez en el cuadro principal del Australian Open y ahora deberá medirse con el checo Zdenek Kolar, mientras que Thiago Tirante, ingresado con Wild Card, chocará con el brasileño Thiago Seyboth Wild. Por último, Federico Gómez, que fue ganador de la pre-qualy, hará su presentación en un torneo ATP 250 contra el español Carlos Taberner.