Argentina Open: Sebastián Báez puso contra las cuerdas a Lorenzo Sonego, pero no hubo batacazo

Pasó ya la emocionante saga del (posible) último partido de Juan Martín del Potro en suelo argentino, pero el Argentina Open sigue regalando grandes partidos. En la noche del miércoles, ante más de 3500 espectadores, fue Sebastián Báez, número 74 del mundo, quien libró un gran duelo contra Lorenzo Sonego, en el puesto 22 del ranking, pero no fue suficiente para dar el golpe de la noche, y el jugador de San Martín cayó derrotado por 6-3 y 6-3.

El Court Central Guillermo Vilas no estuvo lleno como en la noche del martes, pero contó con una considerable cantidad de público que estuvo siempre detrás del jugador de San Martín. Ambos arrancaron el encuentro con algo de nerviosismo, cediendo los primeros cuatro saques, pero con el transcurso de los puntos lograron acomodarse. A pesar de ofrecer una gran resistencia y herir al italiano con sus passing shots, Báez no pudo imponer condiciones como lo hizo con el saque su rival, de 1,90m, que cerró el primer set por 6-3.

Lorenzo Sonego basó su estrategia en el partido contra Sebastián Báez en su saque, favorecido por su 1,90m de altura. Prensa Argentina Open

El segundo parcial arrancó con ambos tenistas mucho más concentrados. Los games empezaron a prolongar su resolución, y Báez empezó a recurrir a los drops para fastidiar a Sonego, que empezó a reclamar con más vehemencia algunas pelotas anchas. Frente a esto, el público comenzó a hacer pesar la localía al canto de “Vamos Seba, vamos, ponga huevo que ganamos”.

Justo después de que el argentino se pusiera 2-2 en el segundo set, el duelo tuvo que ser interrumpido debido a que un espectador debió ser atendido por los médicos del estadio por una caída, por la que fue derivado al sanatorio Otamendi. La interrupción por el incidente no desconcentró a los jugadores, que siguieron sacándose chispas aprovechando las mismas armas que vinieron mostrando a lo largo del encuentro; los saques por el lado de Sonego, los passings y los drop shots de parte de Báez.

El último set requirió un nivel de concentración muy alto, que dio un ínfimo margen al error. Fue así como Sonego eventualmente se quedó con el partido; con el único game de saque que cedió Báez para luego aprovechar el suyo y cerrar el segundo 6-3. De todos modos, los presentes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club supieron apreciar la gran lucha que dio el de San Martín, frente a un rival de mucho mayor ranking, pergaminos y altura que él.

En su conferencia de prensa esta tarde, Diego Schwartzman expresó su optimismo con respecto al futuro del tenis argentino en base a lo demostrado en el Argentina Open. A Sebastián Báez no le alcanzó para quedar entre los ocho mejores, pero ejemplificó perfectamente al Peque.

A pesar de mostrar un gran nivel, no le alcanzó a Sebastián Báez para vencer a Lorenzo Sonego Prensa Argentina Open

Autocrítico, Báez no anduvo con vueltas en su análisis de lo sucedido: “Fueron sensaciones buenas en unos momentos y malas en otros. Creo que tuve oportunidades que no tomé, y eso a este nivel pasa factura, si no lo tomo yo, lo toma el otro, y eso es lo que pasó hoy. Creo que la interrupción me tendría que haber beneficiado, y no pasó. Tuve muchas oportunidades que no aproveché en su momento, y ahí estuvo la clave del partido. Me llevo muchas cosas para seguir mejorando, y seguir entrenando. Puedo estar a este nivel, pero hay muchísimas cosas que puedo hacer mejor, y ojalá en algún momento pueda estar más cerca en estos partidos”.

respecto de su estreno en la Copa Davis, contó: “Fue algo muy lindo que me hayan convocado, es una linda noticia. Me imagino la responsabilidad de representar al país, tengo muchas ganas de aportar desde el lado que me toque, sea en la cancha o apoyando a mis compañeros. Tener a mi entrenador (Sebastián Gutiérrez), que fue campeón de la Copa Davis en 2016 (como ayudante de Daniel Orsanic), me enseñó ese espíritu de equipo y compañerismo que los hizo ganar en su momento, creo que va a ser una linda experiencia”.