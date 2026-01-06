Argentina se clasificó a los cuartos de final de la United Cup por primera vez y chocará ante Suiza y Wawrinka

Arthur Rinderknech se transformó, indirectamente, en cómplice positivo del equipo argentino de la United Cup, el certamen mixto que se disputa en Australia. El tenista francés salvó dos match points frente al italiano Flavio Cobolli y se impuso por 6-7 (4-7), 7-6 (7-5) y 7-5, resultado que le garantizó a la Argentina terminar como segundo mejor clasificado y, por ende, avanzar a los cuartos de final: este miércoles se medirá con Suiza, que tiene a Stan Wawrinka.

Argentina en la United Cup: Sebastián Gutiérrez (capitán), Nicole Fossa Huergo, Guido Andreozzi, Marco Trungelliti, Lourdes Carlé, Solana Sierra y Sebastián Báez Janelle St Pierre - Getty Images AsiaPac

El conjunto albiceleste ocupó el segundo lugar del Grupo A, después de registrar un récord de una victoria (3-0 frente a España) y una derrota (2-1 ante Estados Unidos, el campeón defensor). Ningún país clasificado en la segunda posición de su grupo registró cuatro triunfos y dos derrotas, lo que le permitió al conjunto liderado en el court por Sebastián Báez ser uno de los mejores ocho del torneo. La actual es la tercera participación de la Argentina en el certamen australiano, pero la primera vez que consigue superar la etapa de grupos.

Este miércoles, no antes de las 6 de nuestro país (transmite TyC Sports), la serie frente a Suiza comenzará con el singles femenino, entre Solana Sierra (66°) y Belinda Bencic (11°). A continuación se disputará el punto individual masculino, entre Báez y Wawrinka, la leyenda de 40 años, ganador de tres Grand Slams, que se retirará al final de la temporada. Hace algunos días en Perth, antes del arranque del torneo, Báez y Wawrinka compartieron un intenso entrenamiento y, tras el ensayo, se tomaron una selfie, en la que también posaron los entrenadores de ambos, Sebastián Gutiérrez (también actúa como capitán del equipo en la United Cup) y el sueco Magnus Norman. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos.

Báez tuvo un destacado arranque de temporada en la United Cup, venciendo al español Jaume Munar y al estadounidense Taylor Fritz.

El tercer y último punto de la serie será el dobles mixto: María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi (flamante convocado para la serie de Copa Davis ante Corea del Sur, en febrero) contra Bencic y Wawrinka. Argentinos y suizos se enfrentarán luego del primer cruce en Perth, entre Estados Unidos y Grecia.

En Australia, en el torneo que reparte puntos para el ranking ATP y WTA, además de un premio total de US$ 11.806.190, el equipo argentino lo completan Marco Trungelliti (otro de los jugadores citados por Javier Frana para la Copa Davis) y Nicole Fossa Huergo.

Argentinos en el ATP de Hong Kong

El Bank of China Hong Kong Tennis Open es uno de los dos ATP 250 que se disputan esta semana, en el comienzo de la temporada (el otro es en Brisbane). Hoy, tres argentinos se presentaron en Hong Kong. El único que logró triunfar fue Tomás Etcheverry (57°): el platense venció 6-4 y 7-5 al francés Valentin Royer (56°) y en los octavos de final se medirá con el primer preclasificado, el italiano Lorenzo Musetti (7°).

Buen arranque en Hong Kong 🇭🇰 🤩 @Hkto_mens



Seguimos mañana 💪🏻🫶🏻 pic.twitter.com/S8sfz5FFwC — Tomás Etcheverry (@tometcheverry) January 6, 2026

Hasta este martes, Etcheverry no había tenido la oportunidad de abrir un año ganando su primer partido de un cuadro principal en el ATP Tour. Había perdido en Brisbane 2024, Adelaida-2 2023, Melbourne 2022 y Delray Beach 2021.

Por la primera ronda del torneo, el marplatense Francisco Comesaña (66°) perdió por un doble 6-4 con el chino Juncheng Shang (406°, 47° en 2024, 20 años). En tanto que, Mariano Navone (72°, nacido en 9 de Julio) cayó frente al local Coleman Wong (150°, recibió una invitación) por 6-3 y 7-5.