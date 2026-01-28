Argentina tendrá cinco debutantes ante Corea del Sur por la Copa Davis: Juan Pablo Ficovich reemplaza a Andrés Molteni

El equipo argentino de Copa Davis que visitará a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers, estará compuesto finalmente por cinco debutantes en ese torneo. El doblista Andrés Molteni (26°), que iba a ser el único de los que compitieron en el Final 8 de Bolonia en noviembre pasado, se lesionó durante su participación en el Australia Open y Juan Pablo Ficovich (161°) viajará para tomar su lugar.

El capitán Javier Frana se había contactado con la mayoría de los jugadores argentinos del top 200, pero recibió numerosas respuestas negativas para estar en esa zona de Asia poco antes del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Así, ninguno de los “titulares” en Italia hace dos meses será parte del desafío.

Ficovich llega para ocupar un lugar en el grupo, pero eso no implica necesariamente que vaya a tomar el que parecía sólido de Molteni en el dobles junto a Guido Andreozzi (32° de dobles). Frana deberá definir cuáles serán los singlistas y quiénes conformarán la dupla ante la ausencia, además, de Horacio Zeballos.

Juan Pablo Ficovich tiene su oportunidad en la Copa Davis luego de la baja de Andrés Molteni Cordoba Open

Con el nuevo panorama, además de Ficovich y Andreozzi estarán en Busan los singlistas Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°) y Federico Gómez (190°). Entonces, ninguno de los siete tenistas argentinos que ocupan un puesto en el top 100 viajará al continente asiático: no estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone ni Juan Manuel Cerúndolo.

Las ausencias de peso serán por distintas razones, aunque la mayoría porque evaluó que jugar en Corea a pocas horas del comienzo del ATP de Buenos Aires (el main draw, desde el 9 de febrero; la clasificación, dos días antes) representaría un obstáculo logístico y un trauma en la preparación para el polvo de ladrillo de una gira que suele ser fundamental para el armado del ranking de los jugadores argentinos.

Será la primera vez en casi treinta años que Argentina disputará una serie de Copa Davis sin, al menos, un singlista top 100. La última vez había sido en abril de 1998, en el triunfo por 4-1 ante Chile, por el Grupo I Americano, semana en la que Marcelo Ríos estrenó el N° 1. Jugaron Hernán Gumy (108°), Lucas Arnold Ker (110°), Franco Squillari (116°) y Luis Lobo (22° de dobles). También la primera vez en 26 años con un equipo debutante, cuando el entonces capitán Franco Davin llamó a cuatro jugadores nuevos en un repechaje por la Zona Americana en Canadá, a mediados de 2000: en esa serie debutaron Juan Ignacio Chela, Agustín Calleri, y los doblistas Martín Rodríguez y Martín García.

El capitán Javier Frana tuvo muchas dificultades para diseñar el equipo argentino que jugará ante Corea en los Qualifiers de la Copa Davis Manuel Cortina

Desde diciembre, tras conocerse el sorteo, Frana y el subcapitán, Eduardo Schwank, se encontraron con un panorama cargado de dificultades para armar el equipo. Incluso, el mes pasado estuvieron presentes en el torneo de exhibición Road to Australia, que se jugó sobre superficie dura en el Buenos Aires Lawn Tenis Club, viendo otras opciones, como a Román Burruchaga, por ejemplo. Les costó mucho completar el rompecabezas.

En principio, el platense Tirante, de 24 años, sería la primera raqueta. Por ranking, el single 2 sería Trungelliti, que para entonces tendrá 36 años. Y Gómez, que en marzo del año pasado sacudió el tour al confesar que había “tocado fondo” y tenía “pensamientos suicidas”, también será parte. Los tres, además, por potencia, características técnicas o preferencias en el armado del calendario, suelen tener nutrida competencia en superficie dura (la que utilizará Corea) o bajo techo.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni integraron el dobles en noviembre en Bolonia; ninguno de ellos estará finalmente en el inicio de la Copa Davis en 2026 Luca Bruno� - AP�

Ficovich, de 29 años, tiene mejor ranking que Gómez, pero su último antecedente no lo favorece en la carrera para integrar el singles. El bonaerense perdió en la primera ronda de la clasificación para el Australian Open que está en disputa. Ante el austríaco Jurij Rodionov (167°) cedió en dos sets.

Ante la ausencia de Zeballos, la lógica indicaba que Andreozzi, que desde hace tiempo está dedicado al dobles con éxito, fuera el compañero de Molteni en Corea. Finalmente, su debut en el equipo será con otro compañero a designar. “Si en algún momento me necesitan por algún motivo, ahí estaré”, le había adelantado Andreozzi a LA NACION en junio pasado, en Roland Garros.