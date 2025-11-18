Argentina vs. Alemania, por el Final 8 de la Copa Davis 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La serie de cuartos de final se desarrollará el próximo jueves en Bolonia, Italia; el ganador enfrentará en semifinales a España o República Checa
La selección argentina de tenis enfrentará el próximo jueves a Alemania en una cancha de superficie dura y bajo techo del estadio BolognaFiere de Bolonia, Italia, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025 con el anhelo de meterse entre los cuatro mejores. La serie comenzará desde no antes de las 13 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO.
La llave es al mejor de tres juegos, cada uno al mejor de tres sets. Primero se jugarán dos singles y, de ser necesario un desempate, se disputará un dobles.
La albiceleste accedió al Final 8 de la denominada ‘Copa del Mundo’ de tenis tras vencer en los Qualifiers como visitante a Noruega 3-2 y Países Bajos 3-1. Para la definición, el capitán Javier Frana eligió a los singlistas Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña más los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes buscarán darle al país la segunda Ensaladera tras la conseguida en 2016.
El combinado teutón, por su parte, llegó a la definición gracias a sendas victorias en los Qualifiers sobre Israel 3-1 y Japón 4-0. Lo saliente es que el capitán Michael Kohlmann cuenta para la serie contra la Argentina con Alexander Zverev, el número 3 del ranking mundial de la ATP que no competía para su país desde hace varias temporadas. El equipo lo completan los singlistas Jan-Lennard Struff, y Yannick Hanfmann más la pareja de dobles de Kevin Krawietz y Tim Puetz, una de las mejores del circuito mundial y que solo perdió una vez en la Copa Davis.
Argentinos y alemanes se medirán por undécima vez en la historia de la Copa Davis. Los europeos ganaron el primer encuentro, en 1936, pero los equipos no volvieron a enfrentarse hasta 1981. El conjunto albiceleste obtuvo cuatro eliminatorias consecutivas antes de que los alemanes pusieran fin a esa racha en los cuartos de final del Grupo Mundial 1991, en Berlín. La albiceleste ganó los tres encuentros siguientes (2003, 2012 y 2013), pero los germanos lograron su último enfrentamiento en las Finales de 2019, en Madrid, con una victoria por 3-0.
Quien se imponga en la serie avanzará a las semifinales y se cruzará con España o República Checa, países que se enfrentarán previamente. El combinado ibérico sufrió a último momento la baja de Carlos Alcaraz y tiene una parada muy complicada frente a un rival con tres tenistas del top 35 como lo son Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac.
