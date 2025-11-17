Final 8 de la Copa Davis 2025: cruces, días y horarios

La Copa Davis 2025 se definirá esta semana con el Final 8 en el predio BolognaFiere de Bolonia, Italia, en la que los ocho seleccionados que accedieron a la instancia competirán por el título de la denominada Copa del Mundo de tenis, entre ellos la Argentina con el anhelo de obtener su segunda estrella después de la conquista en 2016.

El torneo, que se disputará en una cancha con superficie dura y bajo techo, comenzará este martes con los cuartos de final. La primera serie será Francia vs. Bélgica. El miércoles, en tanto, chocarán Italia vs. Austria mientras que el jueves se disputarán los últimos dos cruces: España, con Carlos Alcaraz, vs. República Checa y Argentina vs. Alemania, que contará con Alexander Zverev. Los ganadores de cada una de las cuatro llaves avanzarán a las semifinales, programadas el viernes y sábado. La final tendrá lugar el domingo.

Las series son al mejor de tres partidos, cada uno al mejor de tres sets. Primero se jugarán dos singles y, de ser necesario un desempate, se disputará un dobles.

El Final 8 de la Copa Davis se disputa en Bolonia, Italia Prensa AAT

El Final 8 de la Copa Davis 2025 no tiene un claro favorito al título, aunque España corre con la ventaja de tener a un Alcaraz que cerró la temporada en el primer puesto del ranking mundial de la ATP. La albiceleste del capitán Javier Frana está conformada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y Francisco Comesaña, y tendrá enfrente un rival empoderado por la presencia de Zverev y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz, campeones del Masters en 2024. Aun así y con el combinado ibérico como posible rival en las semifinales si es que supera a los checos Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac, tiene grandes posibilidades de levantar la Ensaladera.

En la parte alta del cuadro hay, a priori, menos potencial que en el sector donde quedó la Argentina. Italia defenderá el título sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti mientras que Francia, Bélgica y Austria no cuentan con jugadores invencibles en sus filas.

Carlos Alcaraz es la gran esperanza de España en la Copa Davis 2025 MARCO BERTORELLO - AFP

Cronograma del Final 8 de la Copa Davis 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cuartos de final

Francia vs. Bélgica - Martes 18 de noviembre a las 12.

Italia vs. Austria - Miércoles 19 de noviembre a las 12.

España vs. República Checa - Jueves 20 de noviembre a las 6.

Argentina vs. Alemania - Jueves 20 de noviembre desde no antes de las 12.

Semifinales

Francia o Bélgica vs. Italia o Austria - Viernes 21 de noviembre a las 12.

España o República Checa vs. Argentina o Alemania - Sábado 22 de noviembre a las 8.

Final

Francia, Bélgica, Italia o Austria vs. España, República Checa, Argentina o Alemania - Domingo 23 de noviembre.

Alexander Zverev vuelve a jugar la Copa Davis con Alemania tras varias años de ausencia JULIEN DE ROSA� - AFP�

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos - 32

Australia - 28

Francia / Gran Bretaña - 10

Suecia - 7

España - 6

Alemania / República Checa / Rusia / Italia - 3

Croacia / Argentina / Canadá / Serbia / Sudáfrica / Suiza - 1