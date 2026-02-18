Argentinos en Río de Janeiro: el gran día de los hermanos Cerúndolo y la dolorosa derrota de Sebastián Báez

Las pistas del Jockey Club lucen repletas, y en las canchas se escucha el repiqueteo de los raquetazos y los intensos peloteos. En Río de Janeiro ya se juega el torneo ATP 500, segunda estación de la gira sudamericana de canchas lentas. Tras la consagración de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open, un nutrido grupo de jugadores de nuestro país viajó a Brasil para ir en busca de puntos y victorias, aunque el sorteo no ayudó para nada, con varios duelos entre compatriotas en la primera ronda. Así y todo, cinco de ellos consiguieron superar el primer obstáculo y avanzar en la Cidade Maravilhosa.

En uno de esos cruces en celeste y blanco, Fran Cerúndolo, 19° del mundo, mantuvo la racha ganadora y consiguió su sexto triunfo seguido; esta vez, con un sólido éxito por 6-3 y 6-4 a expensas de Mariano Navone (74°). El jugador porteño, instalado en los octavos, se enfrentará este miércoles en otro duelo de argentinos con Thiago Tirante (92°); el de La Plata había superado el lunes en el debut al chileno Cristian Garin en sets corridos. Para Cerúndolo, con la confianza en alto, hay una buena oportunidad en Río, un torneo en el que llegó dos veces a las semifinales en cuatro participaciones previas, mientras que en 2025 se despidió en los cuartos.

Ya salió el derechazo de Francisco Cerúndolo, que superó a Navone JoaoPires - Prensa Rio Open

En todo caso, fue un gran martes para la familia Cerúndolo, porque Juan Manuel (78°) consiguió una muy buena victoria sobre Luciano Darderi (21°, segundo favorito del torneo) por 6-1, 3-6 y 6-4. El italiano sufrió el curioso récord de sufrir dos derrotas ante hermanos en poco más de 48 horas de acción, ya que el domingo por la tarde había caído ante Francisco en la final de Buenos Aires. Juanma Cerúndolo tendrá como adversario en la segunda ronda, hoy desde las 16.30 (Disney+) al alemán Yannick Hanfmann (90°).

Otro duelo entre argentinos se resolvió con una buena victoria de Román Burruchaga (102°) sobre Camilo Ugo Carabelli (46°, quinto preclasificado) por 6-3 y 6-4. “Las condiciones son parecidas a las de Buenos Aires; hay mucha humedad, pero no hizo tanto calor. Es importante ganarle a un jugador como Camilo, me pone contento, pasar una primera ronda en un ATP 500. Jugué bien, hice un gran partido”, comentó Burru, que volverá este miércoles a la cancha para medirse con el checo Vit Kopriva (87°), con la posibilidad de asegurarse el ingreso en el Top 100, más alla de que el europeo ganó los dos choques previos entre ambos.

Román Andrés Burruchaga desbancó a Ugo Carabelli FOTOJUMP - Prensa Rio Open

El tercer duelo entre compatriotas fue también el más cambiante. Tomás Martín Etcheverry (51°) remontó para derrotar a Francisco Comesaña (63°) por 3-6, 6-3 y 6-4. Para el Retu, la acción continuará mañana, ante el ganador del cotejo que anoche sostenían el lituano Vilius Gaubas y el juvenil brasileño Luis Guto Miguel, invitado de la organización. El de anoche fue apenas el segundo triunfo de Etcheverry en sus cuatro participaciones en el polvo de ladrillo brasileño, así que se le abre una buena posibilidad para sumar puntos y regresar al Top 50. Como contrapartida, Comesaña no consiguió buenos resultados en lo que va de la gira: se fue muy temprano -segunda rueda- en el Challenger de Rosario y perdió en el debut en Buenos Aires; el tropiezo en Río, además, le costará un retroceso de al menos 18 posiciones en el ranking, ya que defendía 200 puntos como semifinalista el año pasado.

La mala noticia llegó en el último turno de la jornada, con la derrota de Sebastián Báez (32°, 4° favorito) frente al portugués Jaime Faria (147°, entró como lucky loser) por 7-5 y 6-1. Más allá de lo doloroso que es una derrota en primera rueda, en este caso hay un costo extra aparejado: Báez, bicampeón en Río de Janeiro, tenía que defender 500 puntos aquí, por lo que este tropiezo le costará un importante retroceso en el ranking, hasta detrás del 50° escalón.

Tomás Martín Etcheverry remontó frente a Comesaña JoaoPires - Prensa Rio Open

Estos son los resultados del martes en Río: