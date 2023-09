escuchar

Si hay algo que no hace Aryna Sabalenka (25 años) es pasar inadvertida. Con una personalidad avasallante y poderosos impactos, la tenista bielorrusa no oculta sus fragilidades. Angustiada, lloró desconsoladamente en un court por la cantidad de doble faltas cometidas en un partido (21; en Adelaida 2022). En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se les plantó a aquellos que la señalaron por su vínculo con Alexander Lukashenko, el presidente de Belarús que muestra su apoyo a Vladimir Putin. Es quien queda en medio de una polémica por el tamaño de una torta de cumpleaños recibida en el torneo de Madrid (Carlos Alcaraz obtuvo una más grande). Y es, también, quien aparecerá en la cima del ranking WTA , por primera vez, desde el próximo lunes.

Aryna Sabalenka, segunda preclasificada en el US Open 2023 ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La derrota de la polaca Iga Swiatek en los 8vos de final del US Open , frente a la letona Jelena Ostapenko por 3-6, 6-3 y 6-1, le permitirá a Sabalenka (hasta ahora, 2°) dar el gran salto de su vida deportiva. Ya había sido número 1 en dobles, en febrero de 2021. Pero ahora se convertirá en la 29ª jugadora de la historia en ser la líder en singles (el récord de Swiatek quedará en 75 semanas consecutivas). Algo más: Sabalenka será, apenas, la octava jugadora de la historia en llegar al número 1 en individuales y dobles, detrás de figuras como Serena y Venus Williams, Kim Clijsters, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Arantxa Sánchez Vicario y Martina Navratilova. La jugadora nacida en Minsk se medirá hoy con Daria Kasatkina (Rusia; 14°), por la cuarta ronda del US Open, sabiendo lo que le espera cuando se actualicen las posiciones.

“Alcanzar el número 1 es algo con lo que he soñado desde que era una niña cuando empecé a jugar al tenis. Este año ha sido increíble para mí y mi equipo, y ésta es la recompensa perfecta para todo nuestro duro trabajo. Es una sensación increíble unirme a la impresionante lista de otras jugadoras de la WTA que lograron esto”, apuntó Sabalenka tras conocer que, finalmente, se producirá el cambio de mando. Esta temporada no sólo ganó su primer grande, en Australia, sino que sumó los trofeos de Adelaida 1 y Madrid. También disputó las finales de Indian Wells y Stuttgart, y fue semifinalista de Roland Garros y Wimbledon.

El tatuaje del tigre que luce Aryna Sabalenka en el antebrazo izquierdo TIMOTHY A. CLARY - AFP

Con la cabeza de tigre tatuada en su antebrazo izquierdo, Sabalenka comenzó a jugar al tenis con seis años y casi por casualidad, al pasar con su padre Serguéi, un jugador de hockey sobre hielo, por delante de unas canchas y decidieron probar. Los recuerdos de sus primeros partidos de tenis profesional son algo difusos: “Me acuerdo vagamente de un partido entre Kerber y Serena, en la final del Abierto de Australia 2016. Había pedido un chocolate en un café y había un televisor. Pero en realidad, yo no miraba realmente tenis. No sé por qué”, explicó un tiempo atrás. En 2012 jugó su primer torneo del circuito ITF y, en 2016, se inició en el circuito profesional, jugando la clasificación en el WTA en Rabat. En 2017 entró en el top cien y acabó la temporada en el puesto 78° tras una final perdida en Tianjin (China) contra Maria Sharapova. Ese mismo año debutó en el equipo bielorruso de la (ex) Fed Cup. En 2018 aparecieron sus primeros títulos (en New Haven y Wuhan) y nació su deseo de ganar algún día un Grand Slam y llegar a la cima del tour. Claro que debió domar su carácter.

Aryna Sabalenka, campeona del Abierto de Australia, en enero pasado ANTHONY WALLACE - AFP

Es que detrás de su físico imponente (1,82m) y de su juego intenso, con golpes pesados y un saque devastador, cometía constantes dobles faltas que la hundían en abismos de incertidumbre. Entonces añadió a su entrenamiento un trabajo psicológico, aunque finalmente prescindiera de él antes de ganar el Abierto de Australia. “En el parate entre temporadas decidí dejar de trabajar con un psicólogo. Me di cuenta de que era la única en poderme ayudar. Le dije a mi psicólogo que pensaba que tenía que gestionar todo esto sola porque contar cada vez con alguien para solucionar mis problemas, a fin de cuentas, no solucionaba nada”, argumentó Sabalenka tras conquistar el major aussie.

Todavía generan congoja las imágenes del torneo de Adelaida 2022 cuando no pudo contener su dolor ante la repetición de errores no forzados y doble faltas (llegó a sacar de abajo). La situación se volvió tan incómoda para todos los presentes que la jueza de silla, durante un descanso, le preguntó: “¿Te sentís bien?”. Sabalenka, preocupada, le confesó: “No puedo sacar”. No hizo ningún gesto sobre alguna lesión que la complicara, ni tampoco pidió atención médica. Claramente estaba atravesando por una crisis emocional.

Con esfuerzo y mucho trabajo, finalmente, Sabalenka superó los obstáculos. Hoy, con más de 18.000.000 de dólares sólo en premios oficiales por torneos, ostenta 23 finales individuales disputadas, con 13 títulos en total.

Polémica: Sabalenka, en 2021, con Alexander Lukashenko, el presidente de Belarús que muestra su apoyo a Vladimir Putin Twitter

La invasión bélica de Rusia a Ucrania dividió el vestuario del tenis, sobre todo el femenino, donde la tensión entre las jugadoras del país atacado por el Kremlin y las rusas (y bielorrusas) no se oculta. En medio de ese conflicto quedó Sabalenka. “Que diga a quién apoya. No la respeto”, rugió la ucraniana Marta Kostyuk en mayo, tras caer con Aryna en Roland Garros y no estrecharle la mano tras el partido. Sabalenka admitió que antes del debut en París estaba nerviosa preguntándose si los espectadores la hostigarían. “Estaba preocupada. Sobre la guerra, lo he dicho muchas veces: nadie en este mundo, y eso incluye a los atletas rusos y bielorrusos, apoya esta guerra. ¿Cómo podríamos apoyar esta guerra? Por supuesto que no apoyamos. Y si pudiéramos detenerla, lo haríamos. Desafortunadamente, no está en nuestras manos. Entiendo por qué no quieren darnos la mano. Si nos dan la mano, ¿qué les sucederá del lado ucraniano?”.

Cambio de mando: Aryna Sabalenka será la nueva número 1 desde el lunes, en lugar de Iga Swiatek Agencia AFP - AFP

Sabalenka nació en 1998, que en el horóscopo chino es año de tigre, un símbolo de fuerza, protección y valentía. Esa coincidencia le llamó la atención y se tatuó el animal en un antebrazo. “Creo que tenía 18 años y mis padres no sabían de este tatuaje. Y cuando lo vieron la primera vez mi papá se reía, no sé por qué, pero mi mamá no me habló durante una semana. Y luego ella dijo: ‘Espero que sea el primero y el último’ y yo dije: ‘Sí mamá, es el primero y el último’, y luego me di la vuelta y dije: ‘Con suerte’. Pero ella no escuchó eso. Siento que a veces en la cancha necesito recordar a los tigres y luchar hasta el final. Teniéndolo en mi brazo me aseguro de poder verlo todo el tiempo y estar en llamas”, reveló alguna vez, desafiante, con la misma actitud que la lleva a lo más alto.

