Ashleigh Barty será suprimida del ranking y el tenis de mujeres tendrá a una nueva N° 1: la polaca Iga Swiatek, la mejor posicionada

El sorpresivo retiro de la australiana Ashleigh Barty, de 25 años y número 1 del ranking, dejó boquiabierto al mundo de las raquetas y con ganas de disfrutar mucho más de su talento. Pero ahora ya es parte del pasado y su despedida abrió un nuevo escenario para el tenis femenino. La última ganadora del Australian Open confirmó que la WTA eliminará su nombre del ranking y, por ende, habrá una nueva líder el lunes 4 de abril, el día después del torneo que se está jugando en Miami.

La polaca Iga Swiatek ganó el Abierto de Indian Wells, el domingo pasado.

En este nuevo panorama, la polaca Iga Swiatek, de sólo 20 años, es la jugadora que más chances tiene de encumbrarse como la nueva reina del tenis femenino. Swiatek, actual número 2 del mundo y ganadora de Roland Garros 2020, cuenta con 5776 puntos, 2204 menos que Barty y apenas 691 más que la griega Maria Sakkari, la número 3 del ranking.

A Swiatek le será suficiente con ganar su primer partido en el Miami Open (este viernes, ante la suiza Viktorija Golubic) para avanzar a la tercera rueda y asegurarse el número 1 cuando se actualice el ranking. Si Swiatek perdiera, la única jugadora con opciones de arrebatarle el número 1 sería la española Paula Badosa, que si bien es la sexta clasificada de la WTA, con 4790, puntos, esta semana sólo defiende 35 puntos luego de caer en la segunda ronda de Indian Wells 2021.

Iga Swiatek sorprendió al mundo de las raquetas al conquistar Roland Garros 2020. MARTIN BUREAU / AFP

“Dicen que es posible que me convierta en número 1 del mundo. Cuando leímos todas las informaciones, todas las reglas que pueden aplicarse, nos dimos cuenta de que no tiene ningún sentido realmente pensar en todo eso por el momento porque tenemos tan poco tiempo para prepararnos para otro torneo”, expresó Swiatek, semifinalista del último Australian Open y campeona del WTA 1000 de Indian Wells, el domingo pasado, al vencer a Sakkari por 6-4 y 6-1.

En 2020, Swiatek se convirtió en la primera jugadora/jugador de Polonia en ganar un torneo de Grand Slam. Hija de Tomasz, remero olímpico en los Juegos de Seúl 1988, la tenista nacida en Varsovia en mayo de 2001 lleva el deporte en la sangre: “Mi padre me enseñó a ser profesional y me educaron de esta manera. Eso me ayudó a crecer en mi confianza”. De 1,76m, diestra y de revés de dos manos, es puro talento. Tiene frescura y determinación para competir.

“La puerta está cerrada, pero sin candado”

El día después de anunciar su retiro a través de sus redes sociales, Barty atendió a la prensa australiana. No descartó que en el futuro pueda volver a jugar, tal como ocurrió con otras tenistas que se retiraron siendo jóvenes y al tiempo retornaron al circuito, como la belga Justine Henin.

“Yo no diría que nunca digas nunca. Diría que la puerta está cerrada, pero no tiene candado. Nunca soy alguien que diga absolutamente nunca, nunca, nunca. Pero, sí, se siente como si esta etapa estuviera cerrada” , expresó Barty, ganadora de las tres finales individuales de Grand Slam que disputó (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y Australia 2022), además de conquistar otros doce títulos, entre ellos el torneo de Maestras en 2019.

“Siento que le he dado absolutamente todo al deporte y no tengo nada más que dar. Pero sé que el tenis siempre será una parte importante de mi vida y podré contribuir de diferentes maneras , por lo que tal vez esa conexión con el tenis siempre estará ahí”, añadió Barty.

La australiana Barty, con el trofeo del Australian Open

Cuando Barty reveló la decisión sobre su futuro, en una entrevista de Instagram realizada por su amiga y ex pareja de dobles Casey Dellacqua, dijo que “perseguiría otros sueños”, pero no quiso explayarse sobre ellos. Lo cierto es que se casará este año con su pareja de hace años, Garry Kissick. Debido a su juventud y a su claro potencial en múltiples deportes, existe la intriga sobre si Barty podría seguir una segunda carrera en el cricket o en el golf. “La paciencia es una virtud”, respondió, sonriente.