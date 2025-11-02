Agenda de TV del domingo: Boca y River, Masters 1000 de París, Abierto de Palermo, TC y Barcelona
Fútbol, tenis, polo, básquetbol, automovilismo y hockey sobre césped en el menú deportivo de la jornada en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 2 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 16 Estudiantes vs. Boca. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 18.30 Godoy Cruz vs. San Martín. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 20.30 River vs. Gimnasia y Esgrima. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Liga de España
- 10 Levante vs. Celta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 12.15 Alavés vs. Espanyol. Dsports (610/1610 HD)
- 14.30 Barcelona vs. Elche. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 17 Betis vs. Mallorca. Dsports (610/1610 HD)
Premier League
- 11 West Ham vs. Newcastle. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 13.30 Manchester City vs. Bournemouth. Disney+ Premium
Serie A
- 8.30 Hellas Verona vs. Inter. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 11 Fiorentina vs. Lecce. Disney+ Premium
- 11 Torino vs. Pisa. Disney+ Premium
- 14 Parma vs. Bologna. Disney+ Premium
- 16.45 Milan vs. Roma. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Bundesliga
- 11 FC Köln vs. Hamburgo. Disney+ Premium
- 13.30 Wolfsburg vs. Hoffenheim. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Superliga de Turquía
- 14 Besiktas vs. Fenerbahçe. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
Brasileirão
- 18.30 Juventude vs. Palmeiras. Canal 116 (CV 116)
Ligue 1
- 11 Rennes vs. Strasbourg. Disney+ Premium
- 13.15 Nantes vs. Metz. Disney+ Premium
- 13.15 Lille vs. Angers. Disney+ Premium
- 13.15 Toulouse vs. Le Havre. Disney+ Premium
- 13.15 Lens vs. Lorient. Disney+ Premium
- 16.45 Brest vs. Lyon. Disney+ Premium
Primera Nacional
- 16 Madryn vs. Gimnasia (Jujuy). Dsports (611/1611 HD)
- 18.15 Estudiantes (Caseros) vs. Tristán Suárez. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
TENIS
Masters 1000 de París
- 11 Jannik Sinner (Italia) vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá), la final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
WTA Finals
- 11 La segunda jornada, desde Riad. Disney+ Premium
POLO
Abierto de Palermo
- 16.30 La Ensenada vs. La Hache Cría & Polo. Disney+ Premium
AUTOMOVILISMO
Procar y Top Race
- 9.30 Las carreras. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Turismo Carretera
- 10 Las series y la final de la fecha de Paraná. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 13 Barcelona vs. Murcia. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
ATLETISMO
Maratón de Nueva York
- 10. La Maratón, desde Manhattan. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
HOCKEY
Metropolitano femenino
- 14 San Fernando vs. Lomas. Disney+ Premium
Metropolitano masculino
- 16.30 Banco Provincia vs. Mitre A. Disney+ Premium
