Así quedó conformado el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Roma 2025

Este miércoles concluyeron los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2025, el sexto torneo femenino de esta categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas del certamen con grandes sorpresas: no estará la N°1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka. Los cruces serán así: Jasmine Paolini vs. Peyton Stearns y Zheng Qinwen vs. Coco Gauff. Ambos se llevarán a cabo este jueves en el court central del Foro Itálico.

La primera en acceder a la instancia de las cuatro mejores fue la italiana Paolini (5°), quien derrotó a la rusa Diana Shnaider (11°) por 6-7 (1), 6-4 y 6-2. La tenista de 29 años atraviesa su mejor momento desde hace un año, con un título (Masters 1000 de Dubai 2024), dos finales de Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon 2024) y una semifinal de Masters 1000 (Miami 2025) en su haber.

La local Jasmine Paolini es favorita a meterse en la final del Masters 1000 de Roma 2025 Marta Lavandier - AP

Luego llegó el turno de la gran revelación de esta edición: la estadounidense Stearns (42°). La nacida en Cincinnati, de 23 años, está viviendo una semana de ensueño en el Foro Itálico. De la tercera ronda en adelante eliminó sucesivamente a su compatriota Madison Keys (6°), a la cuatro veces ganadora de Grand Slams Naomi Osaka (48°), y a la bicampeona del Roma Open Elina Svitolina (14°). Posee apenas un título en su palmarés, el WTA 250 de Rabat 2024.

Posteriormente, la china Zhen (8°) eliminó a la mejor jugadora del mundo, la bielorrusa Sabalenka, subcampeona en la última edición, por 6-4 y 6-3. Este año aún no logró demostrar el mismo nivel que en 2024, cuando ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París y también se consagró en el WTA 250 de Palermo y en el WTA 500 de Tokio, además de llegar a la definición en el Australian Open, el Masters 1000 de Wuhan y la WTA Finals.

Por último, la norteamericana Gauff (2°), la máxima favorita a quedarse con el trofeo tras la eliminación de Sabalenka, derrotó a la rusa Mirra Andreeva (7°), ganadora del Masters 1000 de Indian Wells hace dos meses, por 6-4 y 7-6 (5). Con apenas 21 años ya posee 18 títulos en el circuito, entre los que sobresalen el US Open 2023, la WTA Finals 2024 y los Masters 1000 de Cincinnati 2023 y Pekín 2024.

La alegría de Coco Gauff tras acceder a las semifinales del Masters 1000 de Roma 2025 Alessandra Tarantino - AP

Semifinales del Masters 1000 de Roma femenino 2025

Jasmine Paolini vs. Peyton Stearns - Jueves 15 de mayo a las 10 - Court central del Foro Itálico, Roma, Italia.

central del Foro Itálico, Roma, Italia. Zheng Qinwen vs. Coco Gauff - Jueves 15 de mayo a las 15.30 - Court central del Foro Itálico, Roma, Italia.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

El campeonato, inicialmente denominado Abierto de Italia, se disputa desde la década del ‘30 y los máximos ganadores son Rafael Nadal en la rama masculina (10 títulos) y Chris Evert en la femenina (cinco). El español se impuso en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021; mientras que la estadounidense levantó el trofeo en 1974, 1975, 1980, 1981 y 1982. En la Era Abierta, desde 1969, cuatro argentinos fueron campeones en Roma: Gabriela Sabatini en 1988, 1989, 1991 y 1992, Guillermo Vilas en 1980, José Luis Clerc en 1981 y Alberto Mancini en 1989.

Rama femenina