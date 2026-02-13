Así quedó el cuadro de cuartos de final del Argentina Open 2026

El ya tradicional torneo que se juega en Buenos Aires entró en la recta final con la presencia de cuatro tenistas locales que sueñan con el título
Este jueves concluyeron los octavos de final del Argentina Open 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final, con la presencia de cuatro argentinos. Los cruces serán así: Alejandro Tabilo vs. Tomás Etcheverry; Francisco Cerúndolo vs. Vit Kopriva; Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastián Báez; y Pedro Martínez vs. Luciano Darderi. Los cruces se llevarán a cabo este viernes en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, con transmisión televisiva de TyC Sports.
La primera mitad de los cruces de la ronda de los 16 mejores se llevó a cabo el miércoles. Cerúndolo (19° del ranking ATP) dejó en el camino al boliviano Hugo Dellien (167°) tras vencerlo por 6-0 y 7-6 (6). El campeón 2025, el brasileño João Fonseca (33°), quedó eliminado tras perder con el chileno Tabilo (71°) por 6-3, 3-6 y 7-5. Además, el checo Kopriva (95°) dio la nota al derrotar al italiano Matteo Berrettini (58°) por 6-4 y 6-3. Y Tomás Etcheverry (54°) se quedó con la victoria ante su compatriota Román Burruchaga (104°) en el mejor partido de lo que va del Argentina Open 2026: terminó 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 a favor del platense.
Luego, en los encuentros del jueves, se definieron el resto de los clasificados a cuartos. El ítalo-argentino Darderi (22°) venció al chileno Marcelo Barrios Vera (114°) por 6-1 y 6-3. El español Martínez dejó fuera de competencia al local Juan Manuel Cerúndolo (80°) por 7-6 (5) y 6-4. Luego, Báez (34°) venció al peruano Ignacio Buse (96°) por 6-4 y 6-3. Por último, Ugo Carabelli (47°) ganó el otro mano a mano entre argentinos y eliminó a Mariano Navone (73°) por 6-2 y 7-5.
Cronograma de los cuartos de final del Argentina Open 2026
- Alejandro Tabilo vs. Tomás Etcheverry - Viernes 13 de febrero a las 13 en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
- Francisco Cerúndolo vs. Vit Kopriva - Viernes 13 de febrero aproximadamente a las 15 en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
- Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastián Báez - Viernes 13 de febrero aproximadamente a las 18.30 en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
- Pedro Martínez vs. Luciano Darderi - Viernes 13 de febrero aproximadamente a las 20 en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Tabla de campeones del Argentina Open
- David Ferrer (España) - Tres títulos.
- Carlos Moyá (España), Dominic Thiem (Austria) y Casper Ruud (Noruega) - Dos.
- Nicolás Massú (Chile), Gustavo Kuerten (Brasil), Guillermo Coria (Argentina), Gastón Gaudio (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Juan Mónaco (Argentina), Tomy Robredo (España), Juan Carlos Ferrero (España), Nicolás Almagro (España), Rafael Nadal (España), Alexandr Dolgopolov (Ucrania), Marco Cecchinato (Italia), Diego Schwartzman (Argentina), Carlos Alcaraz (España), Facundo Díaz Acosta (Argentina) y João Fonseca (Brasil) - Uno.
