Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2025

Este miércoles se disputaron los últimos partidos correspondientes a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán los siguientes: Casper Ruud vs. Daniil Medvedev, Francisco Cerúndolo vs. Jakub Mensik, Jack Draper vs. Matteo Arnaldi y Gabriel Diallo vs. Lorenzo Musetti.

El noruego Ruud, 15° del ranking ATP y de flojo rendimiento en lo que va del 2025, dio la nota al eliminar al estadounidense Taylor Fritz por 7-5 y 6-4. Se enfrentará al ruso Medvedev, ex N°1 del mundo y actual 10°, que viene de ganarle a otro norteamericano, Brandon Nakashima (32°), por 3-6, 6-1 y 6-4. Será el cuarto mano a mano entre ambos y, hasta el momento, ‘Octopus’ tiene ventaja en el historial con tres victorias a cero.

Daniil Medvedev comenzó el 2025 con un rendimiento alejado de lo que puede ofrecer; busca redimirse HENRY NICHOLLS - AFP

El único argentino que sigue en carrera por el título y, a su vez, la mejor raqueta nacional y el tenista criollo con mejor presente, Cerúndolo, tuvo una actuación excepcional y eliminó nada menos que al 2° del mundo, el alemán Alexander Zverev, por 7-5 y 6-3. Chocará con una de las grandes revelaciones de este año, el checo Mensik, que viene de ganarle la final del Masters 1000 de Miami a Novak Djokovic (fue su primer y único título en el circuito profesional) y que venció al kazajo Aleksandr Bublik por 6-3 y 6-2. En el historial, ‘Fran’ aventaja a Mensik con una victoria en el único partido entre ambos.

El británico Draper, campeón del Masters 1000 de Indian Wells en marzo, venció con contundencia al norteamericano Tommy Paul por doble 6-2. Se verá las caras con el italiano Arnaldi, que en este torneo ya eliminó a jugadores como Borna Coric, Djokovic y Frances Tiafoe, a quien le ganó en octavos de final por 6-3 y 7-5. Nunca jugaron entre sí.

El italiano Matteo Arnaldi ya protagonizó varias sorpresas en este Masters 1000 de Madrid BERTRAND GUAY - AFP

Por último, el canadiense Diallo, que ingresó al cuadro principal como lucky loser y “se salvó” de enfrentarse a Carlos Alcaraz en la segunda ronda (el español, máximo favorito al título, se bajó por lesión), protagonizó el gran batacazo de la jornada: derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov por 5-7, 7-6 (7) y 6-4. Deberá jugar contra el italiano Musetti, que tuvo una noche perfecto y venció al australiano Álex De Miñaur (7°) por 6-4 y 6-2.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2025

El Masters 1000 de Madrid 2025 se extiende hasta el domingo 4 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+.

