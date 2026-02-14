Así quedó el cuadro de semifinales del Argentina Open 2026

Este viernes se disputaron los cuartos de final del Argentina Open 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Tomás Etcheverry vs. Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez vs. Luciano Darderi. Ambos partidos se llevarán a cabo este sábado en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, con transmisión televisiva de TyC Sports.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del ATP 250 de Buenos Aires fue Etcheverry, quien eliminó al chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 6-3 y 6-4. Se clasificó a esta instancia por primera vez en su carrera tras dos intentos fallidos, en 2023 (cayó ante el británico Cameron Norrie) y 2024 (perdió con el italiano Nicolás Jarry). “La tercera fue la vencida. Al final se me terminó dando y estoy feliz de estar en semifinales en casa. Ojalá seamos todos argentinos el domingo (en la final) y la copa se quede en casa”, remarcó el platense.

Etcheverry mostró un buen rendimiento durante su partido ante Alejandro Tabilo y se metió en semifinales Sergio Llamera

Luego, Cerúndolo dejó en el camino al checo Vit Kopriva, verdugo del italiano Matteo Berrettini en octavos de final, tras vencerlo por 6-4 y 6-3. Mantiene viva la ilusión de ganar el torneo por primera vez luego de dos subcampeonatos: en 2021 cayó ante su compatriota Diego Schwartzman y en 2025 perdió con el brasileño João Fonseca. Sin embargo, pase lo que pase, sabe que no se moverá del 19° lugar del ranking ATP.

Posteriormente, Báez se quedó con el mano a mano entre argentinos y dejó fuera de competencia a Camilo Ugo Carabelli tras derrotarlo por 7-6 (5) y 6-2. Al igual que Etcheverry, se metió en semifinales de este certamen por primera vez, ya que su mejor resultado había sido en 2024, cuando perdió en cuartos de final con Federico Coria. Es el último argentino en ganar un torneo en el circuito profesional, el ATP 500 de Río de Janeiro 2025, hace casi un año.

Sebastián Báez, uno de los argentinos con mejor rendimiento en el comienzo del 2026, quiere ganar el Argentina Open Sergio Llamera

Por último, el ítalo-argentino Darderi venció al español Pedro Martínez por 7-5 y 6-1. Nació en la Argentina y vivió en Villa Gesell hasta los 10 años, cuando se mudó con su familia a Italia. “Si no me iba a Italia cuando tenía 10-12 años, hoy no tendría el ranking que tengo (22°)”, aseguró en la previa del ATP 250 de Buenos Aires y agregó: “Por ayuda, por los torneos, por jugar con gente de Europa desde chico. Si vos agarrás a los mejores de la Argentina, de Sub 10 a Sub 16 compiten con las mismas dos o tres personas”.

Así, el Argentina Open vuelve a contar con tres argentinos en semifinales, lo que no sucedía desde la época de la Legión. La última vez había sido en la temporada 2009, con José Acasuso, David Nalbandian y Juan Mónaco, quien cayó ante el español Tommy Robredo en el duelo decisivo. También hubo tres locales en la ronda de los cuatro mejores en 2008 –fue campeón Nalbandian- y en 2005, cuando se impuso Gastón Gaudio.

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, los tres locales que sueñan con el título

