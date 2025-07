Así quedó el cuadro femenino de semifinales de Wimbledon 2025

Este miércoles concluyeron los cuartos de final del certamen individual femenino de Wimbledon 2025, el tercer Grand Slam de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas del certamen. Los cruces serán así: Amanda Anisimova vs. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek vs. Belinda Bencic. Ambos se llevarán a cabo este jueves en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra.

La primera en acceder a la próxima ronda fue la norteamericana Anisimova (12° del ranking WTA), quien derrotó a la rusa Anastasia Pavliuchenkova (50°) por 6-1 y 7-6 (9). Nunca ganó un Grand Slam y es apenas la segunda vez que alcanza las semifinales: el único antecedente hasta el momento es de Roland Garros 2019, cuando perdió frente a la australiana Ashleigh Barty. Este año gritó campeona en el Masters 1000 de Doha y fue finalista del WTA 500 de Queens.

Luego, llegó el turno de la bielorrusa Sabalenka (1°), quien sufrió para dejar en el camino a la alemana Laura Siegemund (104°), quien le había ganado a la argentina Solana Sierra en octavos de final, por 4-6, 6-2 y 6-4. Persigue el cuarto Grand Slam de su carrera tras la obtención del Australian Open 2023 y 2024 y del US Open 2024. En lo que va del 2025 se consagró campeona del Masters 1000 de Madrid y Miami y del WTA 500 de Brisbane y Stuttgart, además de ser finalista del Masters 1000 de Indian Wells y de los dos majors que se jugaron hasta el momento: Australian Open y Roland Garros.

Aryna Sabalenka, la N° 1 del mundo, nunca ganó Wimbledon; este año perdió la final de Australian Open y Roland Garros KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Posteriormente, la polaca Swiatek (4°), ex N° 1 del mundo, eliminó a la rusa Liudmila Samsonova (19°) por 6-2 y 7-5. En la actual temporada bajó su rendimiento y dejó atrás la asombrosa marca de 122 semanas en lo más alto del ranking WTA. No jugó ninguna final en 2025, pero intentará meterse en la definición para soñar con su sexto Grand Slam que, a su vez, sería el primer Wimbledon, certamen en el que nunca había superado los cuartos de final.

Por último, la suiza Bencic (35°), campeona olímpica en Tokio 2020, venció a la joven rusa Mirra Andreeva (7°), ganadora de los Masters 1000 de Dubai e Indian Wells este año, en sets corridos por 7-6 (3) y 7-6 (2). Nunca ganó un Grand Slam y es apenas la segunda vez que alcanza las semifinales tras lo hecho en US Open 2019, edición en la que derrotó a la entonces N° 1 Naomi Osaka y cayó en la instancia de las cuatro mejores ante la canadiense Bianca Andreescu. Este año se consagró campeona del WTA 500 de Abu Dhabi.

La suiza Belinda Bencic celebra tras derrotar a la joven rusa Mirra Andreeva; será su primera vez en semifinales de Wimbledon Kin Cheung - AP

