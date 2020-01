ATP Cup: se quiso retirar por un warning y el rival lo convenció para quedarse

Basilashvili convence a Cuevas para que siga jugando

Una situación insólita se vivió en el partido que enfrentó a Pablo Cuevas y al georgiano Nikoloz Basilashvili, por la última jornada de la etapa de grupos de la ATP Cup: al uruguayo lo sancionaron con un warning por una supuesta falta de esfuerzo y compromiso con el juego y reaccionó con furia contra el umpire.

"Lo único que faltaba, llamá al supervisor, a la policía y a los Baywatch de Australia. ¿Estás loco? Llamá al supervisor", le reclamó Cuevas al árbitro.

En ese momento, el europeo se imponía 5-4 y 40-0 en el primer set; Cuevas tomó su bolso y, tras hablar con el árbitro general, ya estaba decidido a concretar el abandono y dejar la cancha. A todo esto, el público en el estadio de Perth ya lo empezaba a abuchear.

"No jugaste profesional el punto", le comunicó el árbitro general a Cuevas, que respondió: "¿Pero cómo va a interpretar eso si fue la mejor actitud que puse en toda mi carrera de tenis? Cambiámelo, ¿cómo me va a poner un warning por eso? No es normal lo que hizo". El uruguayo redobló la apuesta: "Listo, nos vamos, entonces". Sin embargo, Basilashvili lo convenció para que se quedara y siguiera jugando.

Al final, Cuevas cayó por 6-4, 1-6 y 6-4, por lo que Georgia obtuvo sus dos puntos en la y se metió en los cuartos de final, pero el encuentro dejó una escena inusual en el tenis profesional.