ATP de Buenos Aires: el español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking, vendrá al país para jugar el torneo en febrero

La noticia, anunciada desde las redes sociales del Argentina Open, sacudió el mundo del tenis y generó un gran impacto, sobre todo en nuestro país: el español Carlos Alcaraz , el niño maravilla del circuito, actuará (por primera vez) en el ATP 250 de Buenos Aires, desde el 13 de febrero próximo.

“Quería comuricaros que voy a jugar el Argentina Open. La verdad que tenía muchísima ilusión de poder ir a Argentina, de jugar allí, así que los espero a todos por allí”, expresó el último campeón del US Open y número 1 más joven de la historia, con 19 años.

Hace apenas unos días Alcaraz había confirmado que no jugaría Australia, el primer Grand Slam de la temporada, víctima de una nueva molestia muscular, esta vez, en su pierna derecha. “Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia…”, contó Alcaraz, frustrado.

Hace unas horas, el jugador entrenado por el Mosquito Juan Carlos Ferrero había anunciado que ya estaba realizando su rehabilitación y competir sobre el polvo de ladrillo (la superficie de Buenos Aires) siempre es una opción mucho más amigable para regresar a un court luego de una lesión.

Carlos Alcaraz, campeón del último US Open TIMOTHY A. CLARY - AFP

No será la primera vez que el ATP de Buenos Aires reciba a un número 1 (habrá que ver si Alcaraz sostiene el liderazgo luego del Australian Open teniendo en cuenta la amenaza de Novak Djokovic). De todos modos, ya nadie le quitará ese estatus alcanzado el año pasado, tras vencer al noruego Casper Ruud en la final de Flushing Meadows. Rafael Nadal fue otro español y número 1 que actuó en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, aunque sin estar en la cima en ese momento exacto. El mallorquín jugó tres veces en el BALTC: en 2005 siendo 48° (llegó a los cuartos de final), en 2015 siendo el 4° del tour (ganó el título) y en 2016 cuando era el 5° (cayó en las semifinales).

En mayo pasado, charlando con LA NACION desde su casa de El Palmar, localidad de 24.000 habitantes en Murcia, en el sureste de la península ibérica, cuando recién había obtenido el Masters 1000 de Madrid, dejando en el camino -entre otros- a Nadal y a Djokovic, lo que lo llevó hasta el sexto escalón del ranking, Carlitos contó algunos de sus sueños: “No tengo límite ahora mismo. No me quiero poner ningún techo. Quiero seguir escalando hasta donde llegue: si puede ser hasta el cielo, mejor”.

El español Carlos Alcaraz, el niño maravilla, jugará el ATP de Buenos Aires John Minchillo - AP

Alcaraz vivió una temporada soñada, en la que obtuvo su primer título de Grand Slam y alcanzó la cima del ranking. Su récord fue de 57 victorias y 13 derrotas. Además del US Open, obtuvo los trofeos en Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid, mientras que cayó en las definiciones de Hamburgo y Umag. El año, sin embargo, terminó en forma abrupta e indeseada, el 4 de noviembre pasado, durante los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, frente a Holger Rune: debió retirarse por una dolorosa lesión abdominal. Se perdió las Finales de la Copa Davis y el torneo de Maestros en Turín.

