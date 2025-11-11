ATP Finals hoy: partidos y cómo están las zonas del Torneo de Maestros

Se desarrolla este lunes la segunda jornada del ATP Finals en el Inalpi Arena de Turín, Italia, con partidos correspondientes a la segunda fecha del grupo Jimmy Connors del round robin. Los encuentros inician a las 7.30 (hora argentina) y se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el primer turno, desde no antes de las 10, el español Carlos Alcaraz (1°) va por su segunda victoria ante el estadounidense Taylor Fritz (6°), quien también celebró en su debut. Luego, desde no antes de las 16.30, el local Lorenzo Musetti (9°) se mide con el australiano Alex De Miñaur (7°) en el choque entre perdedores de la primera fecha.

Tabla de posiciones de los grupos del ATP Finals

El gran ausente del torneo es Novak Djokovic, el máximo campeón con siete títulos. El serbio era de uno de los clasificados, pero desistió de participar tras ser campeón del ATP 250 Atenas y llegar a 101 coronas en el circuito de la ATP. En su lugar ingresó Lorenzo Musetti, quien justamente cedió en la definición del torneo griego contra él.

De los ocho participantes, los únicos que saben lo que es ganar el Torneo de Maestros son Jannik Sinner, el campeón defensor; y Alexander Zverev, que celebró en 2018 y 2021.

Tabla de campeones del ATP Finals