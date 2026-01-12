Australian Open 2026: días, horarios y TV del primer Grand Slam de la temporada

La temporada 2026 de la ATP y WTA ya está en marcha con los primeros certámenes en Asia y Oceanía, continentes que acaparan la atención en los primeros meses del año y en el que el punto cúlmine es el Australian Open, el primer Grand Slam que se desarrolla en Melbourne Park.

El campeonato se realizará entre el 18 de enero 1° de febrero con la participación de los mejores tenistas de ambas ramas. Los partidos de cada jornada comenzarán en la noche del día anterior en la Argentina, por la gran diferencia horaria que hay (+14 en Australia), y se podrán ver en vivo a través de las señales de ESPN y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

Carlos Alcaraz llega como el mejor preclasificado al Australian Open 2026 SARAH STIER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el campeonato de varones el campeón defensor es el italiano Jannik Sinner, pero el mejor preclasificado será el número 1 del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz, quien buscará su primer título en ese campeonato. Alexander Zverev partirá como el tercer sembrado por delante del legendario Novak Djokovic, que buscará su undécima corona para agrandar aun más un palmarés que lo tiene como amplio dominador del certamen. Entre las bajas sobresalen las del francés Arthur Fils, el danés Holger Rune y el británico Jack Draper.

En el cuadro principal hay ocho argentinos confirmados y se pueden sumar más desde la clasificación. El único que partirá como preclasificado es Francisco Cerúndolo (19°). Los demás representantes serán Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

Francisco Cerúndolo es, de los argentinos, el mejor preclasificado en el Australian Open TIZIANA FABI� - AFP�

En el campeonato femenina la única argentina será Solana Sierra, aunque pueden sumarse algunas más desde la clasificación. La máxima favorita al título será la número 1 del escalafón de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y competirá con el deseo de desquitarse de la final que perdió en 2025 ante Madison Keys.

Otra candidatas al título son la pola Iga Swiatek (2ª) estadounidense Coco Gauff (3ª), Amanda Anisimova (4ª), Elena Rybakina (5ª) y Jessica Pegula (6ª) y la propia Keys (7ª).

La bielorrusa Aryna Sabalenka es la máxima favorita al título en el Australian Open 2026 Marijan Murat - DPA

Tabla de campeones del Australian Open

Torneo masculino

Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.

Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4

Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.

John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.

Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1

El serbio Novak Djokovic es el máximo campeón del Australian Open con 10 títulos Reuters

Torneo femenino